"Gabriele Piccinini, Protagonista di Pisa-Cittadella: "Ringrazio, Sono Contentissimo"

Gabriele Piccinini è stato uno, se non "il", protagonista di Pisa-Cittadella. Elogiato da Aquilani alla vigilia, lui ha subito ripagato le belle parole con un gol: "Ringrazio. Sono molto contento: contava solamente trovare i tre punti. Il gol poi, sono contentissimo: spero di farne tanti altri". Proprio il numero 36, con un sinistro rasoterra a conclusione di un’azione su calcio d’angolo, ha trovato il gol del vantaggio: "Era uno schema che già avevamo provato in allenamento. Già contro la Reggiana e lo Spezia avevo avuto altre occasioni, che sia per colpa mia che per bravura del portiere non ero riuscito a sfruttare". Gol, ma soprattutto corsa e inserimenti. Piccinini, da partente quasi sicuro è diventato un titolare del Pisa: "Io mi sono sempre allenato al massimo. Inizialmente il mister faceva altre scelte, ma io ho sempre creduto che il lavoro e il sacrificio avrebbero fatto la differenza. Ho sfruttato al massimo le mie occasioni: il mio obiettivo era essere qui a questo punto della stagione".

Lorenzo Vero