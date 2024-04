Già in vendita i biglietti per Bari-Pisa

Pisa, 15 aprile 2024 - La società Ssc Bari informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Bari-Pisa, in programma allo stadio “San Nicola” sabato 20 aprile (14.00) è già attiva e terminerà alle 19.00 di venerdì 19 aprile. I biglietti saranno disponibili nei punti vendita del circuito TicketOne e online tramite il sito web sscbari.ticketone.it. INFO - Di seguito le principali informazioni: Non possono acquistare i biglietti del settore ospiti i residenti nella Provincia di Bari; Non vi è obbligo di utilizzo di tessera di fidelizzazione per il settore ospiti; Vietata la vendita dei biglietti dei settori locali ai residenti nella Provincia della squadra ospitata; Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento riportante sempre la città di residenza; Il titolo d’ingresso è obbligatorio da 5 anni compiuti in su, ed anche per chi ha meno di 5 anni è necessario portare almeno la tessera sanitaria per accedere. Il bambino al di sotto dei 5 anni può accedere insieme al proprio genitore purché il genitore lo tenga in braccio. In caso contrario, per riservargli un posto a sedere, è necessario acquistare un titolo d’ingresso; Il titolo d’ingresso non è rimborsabile; L’apertura porte è programmata 2 ore prima dell’orario di inizio gara (salvo diverse indicazioni in sede GOS).

M.B.