Già in vendita i biglietti per Cremonese-Pisa

Pisa, 23 aprile 2024 - La società U.S. Cremonese informa che è già attiva la prevendita dei tagliandi validi per la gara Cremonese-Pisa in programma mercoledì 1 maggio (ore 12.30) allo Stadio “Zini”. Ai tifosi nerazzurri è stato riservato il settore ospiti (Curva Nord) avente una capienza di n. 2436 posti; i biglietti relativi a tale settore saranno in vendita fino alle ore 19.00 di martedì 30 aprile p.v. senza alcuna limitazione su https://sport.ticketone.it e presso i punti vendita abilitati ricercabili attraverso il link: https://www.ticketone.it/help/outlets/ Questi i prezzi Intero. Euro 15,00 (compreso prevendita) + commissioni società emittente. Giovane. Euro 10,00 (riservato a ragazzi/e dai 14 anni COMPIUTI ai 18 anni non compiuti al giorno gara) + commissioni società emittente Under 14. Euro 5,00 (ragazzi/e di età INFERIORE ai 14 anni al giorno gara) + commissioni società emittente Relativamente ai tifosi diversamente abili (non deambulanti) la Società U.S. Cremonese informa che sono disponibili n.11 posti nel settore Curva Nord; la richiesta per i posti riservati ai diversamente abili non deambulanti dovrà pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 29 aprile 2024 direttamente alla US Cremonese al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1mFrN7YQr2iVY2E1UAxKZ6AhbrU48ZUhuWyuvslEzxzs/edit I tagliandi richiesti, salvo esaurimento posti, saranno inviati direttamente alla mail degli interessati entro la giornata di mercoledì 30 aprile 2024.

M.B.