GLI AVVERSARI. Anche loro in affari con la Cremonese

Anche il prossimo avversario dei nerazzurri è in affari con la Cremonese. Se sulla corsia destra della compagine lombarda c’è il profilo individuato dal Pisa per puntellare l’organico (Leonardo Sernicola), sulla fascia opposta c’è un elemento prossimo a indossare i colori giallorossi: il classe 2000 Giacomo Quagliata. Per un giocatore vicino ad approdare in Calabria, un altro che ha fatto le valigie e si è accasato al Frosinone: si tratta del centrocampista greco del 2001 Ilia Koutsoupias. Anche un altro elemento più marginale ha lasciato l’organico diretto da Fabio Caserta: si tratta del terzino Riccardo Turicchia, che ha concluso il prestito anzitempo ed è tornato alla Juventus Next Gen. Domani non prenderà parte alla partita del "Ceravolo" l’esterno offensivo Mattia Compagnon, che ha riportato la lesione del legamento collaterale del ginocchio e dovrà restare fuori un mese mezzo o due. A mister Caserta non mancano comunque le alternative in tutti i reparti: la sua squadra gode di ottima salute e, nonostante una mole incredibile di pareggi (sono già 13 i segni "X" ottenuti dalle "aquile" giallorosse) si trova meritatamente in piena bagarre playoff con 28 punti in classifica. La maggior parte dei punti – 17 – sono arrivati proprio sul terreno dello stadio di casa: lo score interno è di 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Le due battute d’arresto sono arrivate proprio contro formazioni che, come il Pisa, stazionano nelle primissime posizioni della classifica: 1-2 con la Cremonese e 0-1 contro lo Spezia.