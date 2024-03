Gli avversari. Le parole di Corini durante la sosta: "Cerchiamo anche soluzioni alternative»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha svolto una conferenza stampa nel corso della sosta per le nazionali per fare il punto della situazione in casa rosanero. Nelle ultime cinque gare infatti il Palermo ha subito ben 12 gol risultando la peggiore squadra del campionato Cadetto in questa statistica. "Lavoreremo anche su un’alternativa che ci possa dare una copertura diversa e possa proteggere meglio i nostri difensori. Ci stiamo confrontando con il mio staff per trovare delle soluzioni per consolidare la fase difensiva visto i tanti goal subiti nelle ultime partite".

M.B.