GLI AVVERSARI. "Serviranno tutte le nostre qualità»

La squadra rivelazione del campionato è, senza ombra di dubbio, la neopromossa Catanzaro, affidata alle mani di Vincenzo Vivarini, uno dei tecnici emergenti del calcio italiano, finito anche nel mirino del Sassuolo. I calabresi si trovano a cinque punti dalla Cremonese, cercando in queste ultime quattro giornate di agganciare il quarto posto. "Saranno tutte gare importantissime – è il parere del tecnico del Catanzaro –. Noi dobbiamo pensare a consolidare la nostra posizione e prendere coscienza di poter fare anche partite così complicate. A Pisa dovremo tirare fuori tutte le nostre qualità: non andremo lì a speculare né cambieremo atteggiamento". Vivarini dunque conferma che giocherà con il classico 4-4-2 con cui ha affrontato tutta la stagione. La partita però sarà molto difficile: "Sarà una gara da prendere con le molle – dichiara il tecnico giallorosso in conferenza stampa –. Il Pisa cerca sempre di giocare ed è tra le più organizzate del girone. Per loro riveste tanta importanza perché in ballo c’è l’ingresso ai playoff – prosegue Vivarini – tanto basta per prevedere una gara intensa, un test importante contro una squadra con gli stessi nostri principi". Il tecnico dovrà rinunciare a D’Andrea e Ghion (stagione finita per entrambi), ma c’è anche il dubbio Iemmello: "Questo ci dispiace molto perché erano ragazzi che si stavano mettendo in mostra - conclude Vivarini -. In questa partita non ci saranno per problemi lievi alle caviglie anche Miranda e Stoppa, mentre Iemmello ha avuto febbre fino a stanotte. Stamattina si è allenato, vedremo domani in che condizioni sarà".

Mic.Buf.