Guaio al ginocchio per Leris. Il Pisa spera. Ancora dolore: stop di almeno un mese

Emergenza sulla fascia destra del Pisa. Mehdi Leris rischia di stare fuori a lungo dopo l’accidentale infortunio occorso nell’allenamento congiunto contro la Primavera. Il giocatore infatti tra oggi e domani effettuerà tutti gli accertamenti del caso, ma permane il dolore al ginocchio dopo la torsione innaturale avvenuta durante la partitella. Secondo le prime considerazioni effettuate dallo staff tecnico infatti potrebbe saltare tutti gli incontri di campionato di settembre contro Salernitana, Brescia e Juve Stabia, oltre alla gara di Coppa Italia con il Cesena, ma anche la sfida di campionato del 5 ottobre, sempre col Cesena e, nella migliore delle ipotesi, provare a recuperare durante la prossima sosta, prevista per il mese prossimo.

Ripercorrendo quanto avvenuto in campo sabato, il franco-algerino ha messo male la gamba mentre stava rincorrendo un avversario, accusando un dolore e venendo subito soccorso dallo staff medico. Accompagnato in panchina sulle sue gambe, non è stato però in grado di scendere la scalinata per gli spogliatoi da solo, venendo sorretto a braccia dai sanitari. Si è capito subito che la situazione fosse complessa.

Ora dipenderà tutto dalla diagnosi definitiva, una volta effettuate le analisi. Le distorsioni al ginocchio di primo o secondo grado lieve con interessamento dei legamenti collaterali hanno la completa guarigione dalle 2 alle 4 settimane, mentre per lesioni di secondo grado più severe necessitano anche dai 4 ai 6 mesi di riabilitazione con cure fisioterapiche. La speranza è che si tratti di un problema di lieve entità. Si tratta del secondo infortunio in amichevole, dopo quello gravissimo occorso a Tomas Esteves contro l’Inter lo scorso 2 agosto, che ha causato la rottura del tendine rotuleo e una diagnosi ufficiale di 9 mesi per il ritorno in campo del giocatore, la cui stagione è già finita. Adesso per il Pisa, con cinque impegni ravvicinati nello spazio di pochi giorni, si fa dura sulla destra. Considerando che anche Morutan starà fuori fino a dicembre, Inzaghi potrebbe correre ai ripari con diverse soluzioni.

La prima è quella di impiegare ovviamente Touré, ma chi altri potrebbe giocare sulla destra? Un’opportunità potrebbe essere quella di spostare come quinto Calabresi e, perché no, anche Rus, visto che in passato ha giocato anche come terzino destro. In alternativa potrebbe essere riadattato un altro centrocampista, forzando e sfruttando il dinamismo di Piccinini od Hojholt. Inzaghi potrebbe anche utilizzare la difesa a quattro, inserendo un centrocampista in più. Ci sarà almeno una settimana per capire quali soluzioni adottare, con il fiato sospeso nelle prossime ore, sperando che Leris non stia fuori più molto più a lungo. L’anno scorso infatti, al di là degli oltre 50 infortuni, destarono scalpore i tanti traumi al ginocchio, da Tramoni fino a Barberis, che caratterizzarono la stagione.