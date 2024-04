I cinque motivi per non perdere Bari-Pisa

Pisa, 19 aprile 2024 - Contro il Bari il primo di cinque scontri che determineranno il finale di stagione per la squadra di Aquilani. OBIETTIVO PLAYOFF - I nerazzurri si trovano ora al nono posto con 43 punti, a un solo punto dalla Sampdoria, a quota 44 e a due lunghezze dal Brescia a quota 45. C'è molto per provare a sognare, per un'occasione che potrebbe non ripetersi. Il momento di fare punti è arrivato, in trasferta come in casa. Ora la responsabilità è quella di fare il meglio possibile cercando di non lasciare nulla di intentato. BARI IN CADUTA LIBERA - Di contro il Bari invece è in caduta libera a forte rischio retrocessione. I pugliesi hanno cambiato finora ben quattro allenatori e non vincono da otto partite. Quella contro il Pisa rappresenta un'occasione di risveglio, per cercare di riuscire a riprendere il treno salvezza in un momento complicatissimo e in una lotta dove nessuno lascerà più niente a nessuno, strappandosi ogni punto con le unghie e con i denti. RITORNI ILLUSTRI - La squadra di Aquilani recupera i tre calciatori squalificati nel precedente match. Dentro quindi Caracciolo, Canestrelli e Leverbe, tutti e tre preziosissimi a questo punto della stagione. Il Pisa invece perderà Torregrossa per infortunio muscolare. Il giocatore, in forte dubbio per la gara col Bari, si era fermato martedì e poi ha compiuto lavoro differenziato. NUMERI DA ALTA CLASSIFICA - La squadra ha ora un ruolino di gol da promozione, diventando, insieme con il Palermo, il secondo migliore attacco del campionato grazie a 26 gol segnati nelle ultime 14 partite, dietro soltanto al Venezia, che di reti ne ha segnate 27. Per i nerazzurri la media gol è salita a 1,85 a partita, diventando, anche a livello generale in campionato, il settimo migliore attacco del torneo. Numeri importanti che mostrano una crescita sensibile. Sempre guardando al girone di ritorno, il ruolino generale del Pisa è da settimo posto, con 21 punti ottenuti in 14 gare. SIBILLI - Bari-Pisa sarà anche la sfida di Giuseppe Sibilli, ceduto in prestito con diritto di riscatto ai pugliesi. Prima della gara d'andata l'ex calciatore avera dichiarato a Radio Bari quanto segue: “Sono giorni che ci sto pensando, ma non trovo le risposte. Io ho dato tanto a loro e loro hanno dato tanto a me. Loro hanno fatto le loro scelte, ma anch’io ho preso le mie decisioni. Ho sentito che a 27 anni questa era un’occasione da non perdere. Se segnassi sabato non esulterei, Pisa mi ha dato tanto e i tifosi non lo meriterebbero“. Un discorso che vale anche per la sfida di ritorno. Michele Bufalino