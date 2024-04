I cinque motivi per non perdere Brescia-Pisa

Pisa, 5 aprile 2024 - Sono tanti i motivi alla base di questa sfida per la trasferta di domani al Rigamonti. CONTINUITA' - Obiettivo continuità, per dar seguito al successo contro il Palermo. I nerazzurri sono dietro di 2 punti al Brescia di Maran e quella di domani è una sfida di tutto rispetto. Con un successo il Pisa diventerebbe artefice del suo destino, una sconfitta allontanerebbe di molto il traguardo playoff. NUMERI - Sono 19 i marcatori diversi del Pisa in campionato grazie alla rete di D'Alessandro. Con la doppietta al Palermo di Matteo Tramoni è la prima vittoria in rimonta della stagione per il Pisa. Nicholas Bonfanti (sempre più bomber casalingo), sale a quattro reti segnate in campionato con la maglia del Pisa, cinque complessive. MARAN - Le Rondinelle alla guida hanno Rolando Maran, decisamente un buon motivo per non perdere la gara di domani col Brescia. L’allenatore di Trento arriva infatti proprio dall’esonero di Pisa dello scorso anno e già all'andata si è tolto un sassolino dalla scarpa contro i nerazzurri. Si ripeterà anche nella sfida di ritorno? GLI ALTRI EX - Una sfida di ex a tutto tondo perché sul fronte pisano ci saranno Stefano Moreo ed Ernesto Torregrossa. Con Moreo il Pisa ha vissuto una trattativa tira e molla con il presidente delle Rondinelle Cellino che andava avanti fin da quando il direttore sportivo nerazzurro in carica era Roberto Gemmi. Alla fine, dopo anni di corteggiamento, l’ha spuntata Giovanni Corrado che ha voluto a tutti i costi il giocatore pagandolo due milioni e mezzo di euro. Moreo però a Pisa non ha ancora sfondato dopo un anno e mezzo nonostante tre allenatori. Poi c’è il numero dieci italo-venezuelano. Un discorso diverso per lui poiché Torregrossa a Brescia ha fatto la storia anche della propria carriera con 5 anni ad alti livelli nei quali è arrivata anche una promozione in Serie A nel 2018-19, mentre in nerazzurro la sua avventura è stata costellata anche da molti infortuni. Da non dimenticare anche Matteo Tramoni, appena tornato dall'infortunio al ginocchio. A Brescia segnò ben 10 reti in una sola stagione. UNA PARTITA STORICA - Brescia-Pisa nell’ultimo ventennio nerazzurro ha sempre rappresentato momenti simbolo. Fin dal 2009 a Pisa, quando, all’ultima giornata di campionato, l’Arena Garibaldi fu teatro della retrocessione in Serie C e del secondo fallimento nell’anno del centenario per arrivare alle difficoltà societarie e della tifoseria del 2016. Michele Bufalino