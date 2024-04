I cinque motivi per non perdere Cremonese-Pisa

Pisa, 30 aprile 2024 - Il treno per i playoff passa da Cremona, tra corsi e ricorsi storici. DIFESA CONTRO ATTACCO - La migliore difesa in assoluto, quella della Cremonese, contro il terzo migliore attacco del girone di ritorno. Così i nerazzurri affrontano una squadra che fa della solidità difensiva un suo importante marchio di fabbrica. Per vincere servirà una gara ordinata e anche la chiave giusta per scardinare un reparto che subisce meno di un gol a partita. TRE GIORNATE AL TERMINE - Prima la Cremonese, poi il Sud Tirol in casa e infine l'Ascoli, ancora una volta in trasferta. Il cammino del Pisa è ricco di difficoltà, ma per approdare ai playoff servirà una squadra compatta e senza paura. Oltre 1100 pisani al seguito scorteranno i nerazzurri verso la trasferta più importante della stagione. EROS PISANO E IL 3-4 DI CREMONA – Stagione 2020-21 e un 3-4 per il Pisa in trasferta, una partita vibrante e piena di colpi di scena. Un’eroica battaglia fatta di errori, emozioni e un pizzico di follia. Da questa altalena di battiti che rimbalzano nel petto è il Pisa a emergere e conquistare l’intera posta in gioco. Nel finale Eros Pisano trova il gol che decide la partita al 94′ e può partire la festa. La partita servì per far capire, una volta per tutte, alla squadra, che il campionato poteva essere indirizzato in una direzione diversa. ED E’ IL DUE A ZERO! – Se si parla di Cremonese-Pisa, nella storia nerazzurra non può mancare l’epica sfida del 1987, quando Lamberto Piovanelli siglò la rete del 2-0 che mandò il pubblico pisano in visibilio a Cremona. Una gara che risultò decisiva per la promozione in Serie A, preparata fin nel minimo dettaglio dal grande Gigi Simoni. Ferma tra le pagine del tempo, come un momento indelebile nella memoria, la celebre telecronaca di Aldo Orsini, incontenibile al gol in tuffo di Piovanelli. NEL SEGNO DI SIMONI - Questa è anche la partita di Gigi Simoni, il compianto ex tecnico. Morto a Pisa nel 2020, Simoni ha nelle due città due tappe importantissime della propria carriera. A Pisa sono arrivate infatti due promozioni in Serie A, nel 1985 e nel 1987. Un capolavoro e una vittoria proprio a Cremona per 2-1, con il leggendario tuffo di Piovanelli lo consacrano ad imperitura memoria. Proprio a Cremona, dal 1987 al 1992 Simoni è riuscito a fare la storia. Qui scende fino alla C2 e riporta i grigiorossi in Serie A, vincendo anche il torneo anglo-italiano e salvando due volte la Cremonese. Michele Bufalino