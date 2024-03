I cinque motivi per non perdere Pisa-Palermo

Pisa, 30 marzo 2024 - A Pasquetta i nerazzurri se la vedranno con il Palermo all'Arena Garibaldi. Una partita spartiacque, uno dei tanti esami per i nerazzurri da qui alla fine del torneo Cadetto. ROSA QUASI AL COMPLETO - A parte Barberis, ora la rosa del Pisa è finalmente praticamente tutta al completo. In una stagione nella quale Aquilani è stato costretto a schierare una squadra tenendo conto sempre di almeno due o tre infortuni a partita, ben 44 nel corso della stagione, lunedì il tecnico avrà l'imbarazzo della scelta e dovrà anche decidere di spedire qualcuno in tribuna. TRAMONI E TORREGROSSA - Spiccano i ritorni tra i papabili convocati di Matteo Tramoni ed Ernesto Torregrossa. Il primo rientra in squadra 7 mesi dopo l'infortunio al crociato, mentre il secondo a poco più di un mese dalla botta al ginocchio rimediata contro il Parma. PALERMO DA DUE VOLTI - Il Palermo di Corini è una squadra importante che, nelle ultime cinque partite, ha avuto qualche problema di troppo in difesa. Infatti i rosanero hanno subito 12 reti in cinque gare, diventando la compagine con il più alto numero di reti subite nell'ultimo periodo. Una sola vittoria per il Palermo in questo ultimo lasso di tempo, ma una squadra sempre rivolta alla lotta per i playoff. LA CORSA PLAYOFF E LE VOCI - La corsa playoff è sempre più infiammata. Il Pisa resta ancora nella "terra di mezzo" provando a fare di tutto per ritornare in una zona di classifica dov'è stata solo una volta in 30 partite. Saranno otto finali da vivere al cardiopalma. Sullo sfondo le voci di un interessamento della Fiorentina per Aquilani, ma al momento il tecnico è interessato a terminare la stagione. IL RITORNO DELLA CURVA - Tra i temi più importanti di giornata il ritorno della Curva Nord all'Arena Garibaldi, dopo 5 gare d'assenza: "Coerentemente con quanto scritto a suo tempo in merito ad un eventuale aumento di capienza del settore popolare, annunciamo la nostra decisione di rientrare in Curva Nord a partire dalla gara di lunedì 1 aprile con il Palermo. Rimanere fuori è stata una presa di posizione forte, difficile, ma allo stesso tempo, per noi, obbligata", scrivevano ieri i tifosi nel comunicato. I lavori a tempo di record del "Curvino" con l'ampliamento di altri 500 posti hanno determinato la fine della protesta. Michele Bufalino