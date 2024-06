I granata tra mercato e nuovi gironi. Attesa per Ragatzu, Calvani e Sarpa

Ancora qualche giorno di attesa. Da lunedì si aprirà ufficialmente la nuova stagione calcistica e quindi si saprà, ad esempio, se Daniele Ragatzu potrà essere, e casomai per quanto, un nuovo calciatore del Pontedera, oppure se il Genoa cederà in prestito i giovanissimi Calvani e Sarpa, già messi nel mirino.

O se magari il direttore sportivo Moreno Zocchi annuncerà la chiusura di qualche altra trattativa che – sicuramente – sta portando avanti. Soprattutto per quanto riguarda i reparti di centrocampo e di attacco e considerando che il tecnico Agostini lavorerà col 3-5-2.

In mezzo al campo infatti sono sostanzialmente quattro i calciatori ancora sotto contratto: Perretta, unico over, Ambrosini, Marrone e Salvadori che sono tutti under. Ci sarebbe anche Guidi, pure lui un under, ma è inutile negare che la società sarebbe felice – anche per la carriera del ragazzo, classe 2003 – di cederlo ad un club magari di categoria superiore o almeno ad un top club di Serie C. In questo reparto c’è dunque da trovare il sostituto over di Benedetti, che non ha prolungato, più una serie di giovani (il sopra citato Sarpa del Genoa è finora l’unico nome nuovo uscito fuori) che dovranno irrobustire la linea a cinque di mediana.

In avanti, invece, tutti gli sforzi attuali sono concentrati su Ragatzu, 32enne fantasista ex Olbia, che è un lusso per la categoria. Se sarà lui uno dei due calciatori a formare la coppia di attaccanti, l’altro dovrebbe essere un altro over, magari fisicamente più strutturato. Al momento in questo reparto ci sono tre giocatori che sono però destinati a lasciare Pontedera.

Uno è Ianesi, che si è messo in luce in questa stagione (6 gol e… 4 pali) e al quale la società granata intende concedere una chance (come a Guidi), gli altri sono Selleri e Paudice (quest’ultimo di rientro dal Renate) che non dovrebbero fare più parte del progetto e che quindi sono in uscita.

Alla fine il reparto più popoloso è la difesa, che può contare sui rinnovi di Espeche, Martinelli e Cerretti, tutti over, e sul contratto di Pretato e ai quali dovrebbero aggiungersi i prestiti di Gagliardi (già granata quest’anno) e del portiere Calvani, entrambi del Genoa. Resta ancora aperta la questione del portiere over, con Zocchi che punta a confermare uno tra Stancampiano e Vivoli, oltre a cercare un altro under. Ma intanto l’attesa maggiore è per oggi, visto che si dovrebbe conoscere la composizione dei tre gironi.

Stefano Lemmi