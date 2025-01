Idea Provstgaard "Un profilo interessante"

Entra nel vivo la trattativa per il possibile passaggio di Oliver Provstgaard Nielsen, 21 anni, la rocciosa torre di 194 centimetri, nonché giovane centrale difensivo del Velje Boldklub. Il mancino, capitano della nazionale under 21 danese, ha anche incassato la benedizione di Klaus Berggreen, ex leggenda nerazzurra che, raggiunto telefonicamente, appena sentito il nome, è rimasto impressionato dalla trattativa. "E’ un profilo molto interessante questo ragazzo, seguito da molte squadre - ha dichiarato Berggreen -. Ne parlano tutti molto bene. Sono davvero colpito di quanti danesi abbia trattato il Pisa. Potrebbe nascerne una colonia. L’ultima volta che sono venuto a Pisa erano in tre, ora potrebbero diventare cinque". La società nerazzurra vorrebbe puntare a chiudere l’acquisto del giocatore nei prossimi giorni, ma ci sono non pochi intoppi poiché la sua società è nel mezzo di un cambio di proprietà e su di lui ci sono anche Lecce, Sampdoria e Bologna. Qualche mese fa i pugliesi furono vicini a chiudere per 3,5 milioni di euro, ma la trattativa saltò all’ultimo. Il tempo stringe, ma i nerazzurri hanno comunque alcune frecce al proprio arco. Una di queste sono i buoni rapporti del giocatore con Lind e Meister, con i quali ha anche effettuato tutta la trafila delle nazionali giovanili, possono essere concretamente uno sponsor non di poco conto.

Ecco perché la società potrebbe spuntarla sulle altre. Il Pisa seguiva il giocatore da molto tempo e lo ha individuato per il futuro, considerando che a fine stagione Giovanni Bonfanti tornerà all’Atalanta dal prestito secco. La società ha osservato Provstgaard l’ultima volta a settembre nel corso della tornata di nazionali contro la Repubblica Ceca. Di piede mancino, il giocatore può fare sia il centrale difensivo in una difesa a quattro, dove è più abituato a giocare, sia il braccetto di sinistra in una difesa a tre. Sono ore concitate in cui la società spingerà per provare ad acquistarlo, pur avendo anche almeno un’altra alternativa. Nel frattempo in uscita il giovane Bassanini è ceduto in prestito alla Giana Erminio, in Serie C. Sempre in terza serie la società punta anche a piazzare Sussi cercando di dargli minutaggio e giocare, dopo il recupero dall’infortunio. Resta di attualità anche l’ipotetica cessione di Vignato, anche se in questo momento il giocatore non ha ancora accettato di andare a Carrara, molto forte su di lui. Ieri infine è arrivata anche l’ufficialità per il passaggio di Mlakar in prestito secco (300 mila euro) all’Hajduk Spalato di Gattuso. "A Jan rivolgiamo i nostri migliori auspici con l’augurio che possa vivere un’importante e proficua esperienza professionale", ha scritto la società in una nota.

Michele Bufalino