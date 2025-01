Il calciomercato. Almqvist, sprint per la fascia. Pecchia: "Lo convoco, però...»

I primi giorni di mercato hanno visto il Pisa protagonista per lo più dietro le quinte. Da oggi inizierà una nuova fase nella quale mettere a frutto il lavoro delle ultime settimane da parte dei due direttori. Nelle scorse ore ha subito una accelerata la pista, non più solo un’idea, che porta a Pontus Almqvist. L’ala, capace di giocare sia a destra che a sinistra, classe 1999, è uno dei giocatori su cui Vaira e Corrado stanno mettendo gli occhi non solo in ottica della prossima stagione, ma già da gennaio. Secondo quanto si apprende il Pisa è pronto ad affondare il colpo con un eventuale prestito con diritto di riscatto e i dirigenti dei ducali ci stanno pensando. Ieri infatti è intervenuto sulla questione direttamente il tecnico del Parma Fabio Pecchia, interpellato in conferenza stampa proprio sulla trattativa del suo giocatore con il Pisa. "Dobbiamo gestire anche le voci di mercato che arrivano da fuori, ma convocherò comunque il giocatore contro il Torino", sono state le sue parole. Oggi infatti i crociati affronteranno i granata e sarà interessante capire se lo svedese entrerà in campo oppure no. Inzaghi avrebbe benedetto questa operazione per un calciatore che ha nel Dna la spinta e le caratteristiche di Leris. Almqvist è anche un mancino naturale, ma questo è considerato un valore aggiunto dal tecnico che spesso ha usato ali invertite negli anni passati per le sue squadre. Lo svedese sarebbe il giocatore di livello che i nerazzurri stanno cercando da alternare a Touré.

C’è anche un nome nuovo per il centrocampo nerazzurro, confermato da ambienti vicini alla società juventina. In questi giorni il Pisa ha provato ad affondare un clamoroso colpo, quello legato a Alessandro Sersanti, 22 anni centrocampista di proprietà della Juventus, ma protagonista con la maglia della Reggiana con 20 presenze e 2 reti all’attivo. Difficile, anzi difficilissimo arrivare a lui. Al Pisa il calciatore interessa molto, ma è attualmente in prestito con diritto di riscatto con gli emiliani e i nerazzurri dovrebbero trovare, per riuscire a portarlo in nerazzurro, l’accordo sia col giocatore, sia con le due società di Juve e Reggiana. Difficilissimo, ma non impossibile. Sersanti risponde alle caratteristiche che il Pisa vuole come vice-Piccinini e la società segue il calciatore fin da novembre. Nel frattempo è in fase di stallo la trattativa incrociata per la partenza di Nicholas Bonfanti (su di lui Mantova, Juve Stabia e Cesena) e l’eventuale arrivo di Andrea Adorante della Juve Stabia, su cui c’è anche il Sassuolo. I nomi cercati dal Pisa però ci restituiscono una strategia ancora più chiara. La società non cerca riserve, bensì potenziali titolari per migliorare ulteriormente la squadra, con la volontà di giocarsi tutto per la Serie A.

Michele Bufalino