Il calciomercato delle altre. Samp scatenata: arriva Niang

Giocare con la finestra di mercato aperta può far entrare folate di vento che possono scompigliare di settimana in settimana le carte in tavola. Mentre quello del Pisa rimane ancora abbastanza in fase di stallo, con la partenza di Beruatto e l’arrivo di Meister, sono vari i movimenti delle altre società. Scatenata la Sampdoria, che dopo il terzino ex nerazzurro ha ufficializzato Mbaye Niang, ex Milan ed Empoli, come rinforzo in attacco. Anche la Cremonese di Stroppa cerca mosse per consolidare la propria posizione e insediare il terzo posto, dopo l’ingaggio ufficiale di Drago, arrivato dal Sudtirol, e la cessione all’estero di Jungdal, è vicino un doppio scambio con il Cagliari: in Sardegna andrebbero Johnsen e Bonazzoli, mentre scenderebbero in Serie B Azzi e Gianluca Lapadula, in estate vicino anche al Pisa e per il quale si sarebbe mosso anche lo Spezia. Inoltre, il club grigiorosso sta puntando anche Curto, difensore del Cesena. La Salernitana si conferma la squadra più attiva in questa finestra invernale, e ha ufficializzato un nuovo arrivo a metà campo: Caligara, arrivato dal Sassuolo.

Gli occhi della Serie A anche su un giocatore del Frosinone, Oyono. Sul terzino destro franco-gabonese ha messo gli occhi il Lecce. Intanto, il club ciociaro si è rinforzato con l’arrivo di Ilias Koutsoupias, proveniente dal Catanzaro, prossimo avversario proprio del Pisa di Inzaghi. La formazione calabrese, in questa sessione di mercato, ha salutato anche Piras, passato al Crotone, Volpe al Cerignola e Turicchia, rientrato alla Juventus Next Gen dopo il prestito e Dini, trasferitosi in Serie C al Catania. Per quanto riguarda le operazioni in entrata, trattativa in fase avanzata con la Cremonese per il terzino sinistro Quagliata. La formazione di mister Caserta è alla ricerca di un successo per riscattare il pareggio rimediato contro il Sudtirol e avvicinare migliorare ulteriormente la classifica. Attualmente sesto (con diciotto punti in meno del Pisa), il Catanzaro è una squadra che difficilmente perde. Infatti, ha lo stesso numero di sconfitte dei nerazzurri in questo campionato: appena tre.

Lorenzo Vero