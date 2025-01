Il calciomercato. Scatto per Sernicola. Adesso è lui il preferito. Pallino di Corrado, può giocare su due fasce

Virata decisa della società nerazzurra sulla fascia. Il favorito numero uno adesso è Leonardo Sernicola, 27 anni, esterno della Cremonese (foto), sul quale sembra vicino l’acquisto in prestito con diritto di riscatto. I dirigenti del Pisa lo preferiscono ad Antonio Candela del Venezia dato che il calciatore dei grigiorossi è capace di svariare su entrambe le fasce e, dopo la partenza di Beruatto, può essere la soluzione giusta per alternarsi a Touré e far rifiatare Angori. Sernicola sarebbe preferito anche a Luca Zanimacchia, altro giocatore trattato con la Cremonese. La svolta è avvenuta ieri pomeriggio quando la Cremonese ha chiuso per Paulo Azzi del Cagliari, liberando così un posto per una cessione. A quel punto i nerazzurri, valutata la situazione, hanno deciso di puntare su Sernicola. Il calciatore è anche un vecchio pallino di Giovanni Corrado che ha provato in almeno due occasioni a portarlo a Pisa, trattandolo fin dall’estate 2021, prima dell’arrivo di Beruatto a Pisa. Sernicola ha all’attivo 32 presenze in Serie A nel corso della stagione 2022-23 e ormai è uno dei calciatori più esperti del campionato cadetto, con ben sei stagioni all’attivo in cadetteria. Quest’anno ha già disputato 18 presenze andando in rete in due occasioni. Il Venezia invece ha deciso di trattenere Candela almeno fino alla prossima settimana, considerando anche l’infortunio di Sagrado che starà fuori per almeno un paio di partite. Così il Pisa è pronto a piazzare il colpo Sernicola per il quale la società cercherà di velocizzare le operazioni in modo tale da finalizzare l’arrivo in nerazzurro prima della trasferta di Catanzaro, ma senza ansia.

In uscita invece il Bari e l’Empoli hanno raggiunto il Venezia per Nicholas Bonfanti. I lagunari sembrano sempre favoriti, ma chissà che, con il probabile tramonto della trattativa Candela, la società nerazzurra non decida di accontentare invece i pugliesi o gli azzurri. Sempre per il mercato in uscita c’è un colpo di scena. La Juve Stabia, già interessata a prendere Zan Jevsenak, ha sondato il terreno per un acquisto a titolo definitivo del calciatore. Il Pisa, che aveva investito una cifra tra i 500 mila euro e il milione di euro, ci sta pensando. Per quanto riguarda altri movimenti minori, sempre sulla corsia laterale, Beghetto lascerà il Lecco, rientrando dal prestito, per essere molto probabilmente girato nuovamente in prestito al Vicenza. Si attende infine la fumata bianca per la partenza di Jan Mlakar, ormai divenuta una telenovela sull’asse Pisa-Spalato. Dalla Croazia sono sicuri che lo sloveno abbia già raggiunto l’accordo per passare in prestito alla squadra allenata dall’ex tecnico del Pisa Gattuso.

Michele Bufalino