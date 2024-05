Il calciomercato. Soltanto Veloso è in scadenza: la situazione

PISA

Ancora una partita all’orizzonte, quella con l’Ascoli, poi si tireranno le somme anche sui contratti dei calciatori. Sono soltanto due i giocatori in scadenza, uno dei quali si ritirerà dopo l’ultima giornata. Al di là di Gaetano Masucci, ci sarà poi da chiarire la situazione contrattuale di Miguel Veloso, arrivato a Pisa con un contratto annuale. Su di lui, così some sui calciatori in via di riscatto, la società ha idee precise, ma ne discuterà solo nelle prossime settimane, comunque prima del 30 giugno, quando il calendario passerà dalla stagione 2023-24 alla 2024-25. In prestito infatti il Pisa Sporting Club dovrà decidere se riscattare o meno dal Monza Marco D’Alessandro (foto a fianco) e Mattia Valoti. Per ciascuno di loro il cartellino è fissato a 500 mila euro. Sembra quasi automatico il riscatto di Valoti, soprattutto dopo una stagione vissuta da capocannoniere, forte dei suoi 10 gol segnati con la maglia nerazzurra. Anche D’Alessandro si è distinto, anche se i problemi fisici che lo hanno perseguitato nel corso dell’inverno ne hanno limitato, per un certo periodo, il suo impiego. Infine resta da capire cosa farà il Pisa e la Juventus con Tommaso Barbieri. Servono infatti 2,5 milioni di euro per acquistare il cartellino a fine stagione, ma i bianconeri potrebbero contro riscattarlo a 3,5 milioni. La società nerazzurra sembra intenzionata a far suo il cartellino, ma qualcuno ha bussato alla porta della Juventus negli ultimi giorni, per ora solo per un sondaggio, secondo quanto emergerebbe. Si tratta di Bologna e Genoa. Se la Juventus pregusterà un affare allora lo contro riscatterà, altrimenti sarà il Pisa ad aggiudicarsi il cartellino.

M.B.