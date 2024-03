IL CALENDARIO. Incroci interessanti. Un weekend tutto da vivere

Quanti incroci che possono sbaragliare le carte in tavola in questa Serie B. Con nove partite rimaste da giocare di questo campionato, nulla (se non la promozione del Parma e la molto probabile retrocessione del Lecco) è ancora deciso. Soprattutto per quanto riguarda le zone di competenza del Pisa. Attualmente all’ottavo posto, l’ultimo disponibile per i playoff (seppur con gli stessi punti della Sampdoria), domenica alle 18, al termine dell’ultima partita in programma della giornata, tutto – o nulla – potrebbe cambiare.

Nella migliore delle ipotesi, i nerazzurri potrebbero arrivare alla sosta al settimo posto in solitaria. Questo si verificherebbe nel caso in cui dovessero battere il Como, e con Brescia (attualmente con un punto di vantaggio rispetto alla squadra di Aquilani) e Sampdoria non capaci di ottenere i tre punti rispettivamente contro Catanzaro e Bari. Nella peggiore delle ipotesi, invece, il Pisa in questa giornata potrebbe essere scavalcato da quattro squadre. Una vittoria dello Spezia di D’Angelo con conseguente sconfitta dei nerazzurri, riavvicinerebbe la zona playout a sole quattro lunghezze. Insomma, vietato sedersi e poter stare tranquilli. La classifica continuerà a tenere sulle spine fino a maggio. Il Pisa però, come dichiarato da Aquilani, ha solamente intenzione di guardare su, in alto. Un eventuale caduta adesso non precluderebbe niente in termini di aritmetica, ma l’intenzione è quella di, una volta aver raggiunto la zona playoff, non volerla lasciare più.

Lorenzo Vero