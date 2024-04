Il calendario, le prospettive e la situazione. Playoff, che cosa c’è da sapere

Con anche la trasferta di Bari archiviata, restano solamente quattro giornate al termine di questo altalenante campionato di Serie B da parte del Pisa. In realtà, l’obiettivo è quello di proseguire nei playoff. Obiettivo inizialmente dichiarato, quindi celato per poi essere nuovamente, a salvezza raggiunta (e i discorsi a riguardo devono essere chiusi veramente), svelato. Gli stessi Moreo e Nicolas al termine della partita hanno svelato l’ambizione, un obiettivo distante adesso soltanto un punto. Corsa su Brescia e Sampdoria per queste ultime quattro finali, per poi sperare di giocarsela nei playoff. Il prossimo incontro sarà però il più complicato, con all’Arena che venerdì nel posticipo arriverà il Catanzaro di Vivarini e del pisano Biasci, quinto in classifica, che però avrà meno motivazioni dei nerazzurri, essendo già certo del proprio piazzamento. Una giornata cruciale, considerando gli incontri del Brescia contro lo Spezia di D’Angelo, che potrebbe fermare Maran dopo proprio la Sampdoria, che al Ferraris ospiterà un Como volenteroso della promozione diretta.

Quindi, i ragazzi di Aquilani il primo maggio alle 12:30 giocheranno contro la Cremonese. La squadra di Stroppa dopo gli ultimi passi falsi deve fare percorso pieno per sperare nel secondo posto, mentre Samp e Brescia avranno due incontri più "leggeri" (se così si possono definire), ospiti rispettivamente di Lecco e Feralpisalò. Nell’ultima in casa il Pisa ospiterà il Sudtirol, che la scorsa stagione sbancò l’Arena Garibaldi, mentre le comitive di Maran e Pirlo giocheranno con Lecco e Reggiana. Infine, il percorso dei nerazzurri troverà fine ad Ascoli, con gli avversari che potrebbero essere coinvolti in piena lotta per evitare la retrocessione diretta. Considerando il caso di arrivo a pari punti, nella classifica avulsa il Pisa si troverebbe in vantaggio rispetto alla squadra di Pirlo, avendo vinto entrambi gli scontri diretti, mentre sarebbe seconda rispetto alla squadra di Maran, complice la sconfitta del Rigamonti per 3-1 di qualche settimana fa. Al momento sono discorsi, e per essere avverati, è necessario che vengono assecondati dai risultati.

Lorenzo Vero