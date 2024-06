Il commento. Da quali giocatori ripartire?. Un sestetto su cui poter costruire

In uno scenario caratterizzato da molti punti interrogativi e numerosi dubbi legati agli interpreti che dovranno sviluppare il progetto tecnico della prossima stagione, possiamo comunque individuare alcuni cardini della squadra chiamata a riscattare sul rettangolo verde i risultati poco soddisfacenti dell’annata che si è chiusa ufficialmente ieri sera con la finale di ritorno dei playoff. L’ossatura del Pisa che verrà infatti può essere definita con lo scheletro centrale degli undici titolari, composto da Simone Canestrelli, Marius Marin, Tomas Esteves, Matteo Tramoni, Nicholas Bonfanti e Alessandro Arena. Attorno a questi sei elementi, quali che saranno diesse e allenatore, potrà essere allestita una formazione altamente competitiva.

"Ma le insidie del calciomercato?" dirà qualcuno: sono da tenere in considerazione, perché quelli elencati sono calciatori che potranno finire sui taccuini di altre società, ma rappresentano un patrimonio da valorizzare ulteriormente fino a che faranno parte del club nerazzurro. Ad esempio Canestrelli si è distinto come uno dei centrali migliori dell’intera cadetteria, nonostante si sia ritrovato in un reparto gravato da difetti e lacune: per qualità fisiche e abilità tattiche e tecniche, rappresenta un buon esempio del prototipo del difensore richiesto dal calcio moderno. Inutile, poi, soffermarsi sul capitano Marin, prossimo a vivere in primo piano anche il Campionato europeo con la selezione romena. Con impegno, dedizione e grande applicazione, il numero 8 si è trasformato da mastino implacabile della mediana a ispirato catalizzatore della manovra. Accanto a lui c’è il lusitano Esteves, una delle rarissime note positive della gestione Aquilani: da terzino a mezzala libera di cucire il gioco in tutta la porzione della metà campo, l’ex Porto si è affermato come uno degli Under più importanti del panorama cadetto. Se non dovessero arrivare offerte irrinunciabili, Esteves sarà uno dei perni del prossimo Sporting Club. Infine, al netto del lavoro che dovrà condurre il prossimo responsabile dell’area sportiva in sinergia con il tecnico, il potenziale tridente offensivo titolare è già a disposizione. Bonfanti, nonostante una condizione mai ottimale, ha mostrato di saper gonfiare la rete con costanza. Arena e Matteo Tramoni da par loro sono due elementi in grado di "ubriacare" qualsiasi avversario.

M.A.