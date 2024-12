Il folletto rumeno è tornato. Morutan trascina il Pisa e fa gol

di Michele Bufalino

Un’attesa lunga otto mesi, per la quale ha dovuto rinunciare anche agli Europei con la maglia della propria nazionale. Era dal 19 aprile che Olimpiu Morutan non disputava un impegno ufficiale, ma ieri, nella cornice dell’Arena Garibaldi, il folletto rumeno è tornato a calcare il terreno di gioco, anche se per un match del campionato di Primavera 2. Impiegato come fuoriquota per cercare di ritrovare il ritmo partita, Morutan è stato il vero showman del match di ieri, di fronte a circa 500 persone che hanno popolato lo stadio pisano in via d’eccezione. Già perché il teatro dell’Arena Garibaldi è stato scelto proprio per Morutan, per ritrovare familiarità con la casa del calcio pisano. Normalmente infatti la squadra Primavera del Pisa disputa le proprie sfide interne sul campo di Peccioli. Lo spettacolo è stato quello promesso. Dopo aver segnato almeno in quattro differenti tentativi nel corso del riscaldamento, strappando più di un applauso ai tifosi presenti, Morutan ha ritrovato il gol al 31’ del primo tempo, grazie a una parabola perfetta su calcio di punizione dalla destra. Il folletto ha danzato sul pallone e, nei primi cinque minuti di gioco aveva già toccato la palla una decina di volte, anche arretrando fino alla difesa per impostare il gioco.

Alla partita c’erano anche due volti illustri, quelli di Marius Marin e Matteo Tramoni, giunti all’Arena per supportare il talento rumeno. Marin è stato tra i più vicini nel corso di questo decorso post infortunio al neo acquisto del Pisa, così come Tramoni, che ritroverà sulla trequarti nel girone di ritorno. La partita di Morutan è durata in totale un’ora di gioco. Il nazionale della Romania, che ieri ha vestito il numero 10, non è ancora in forma, con un po’ di ruggine da smaltire, ma i numeri e la classe sono quelli di sempre.

E ora? Quando rivedremo Morutan in formazione? Inzaghi potrebbe convocarlo quasi certamente contro il Sassuolo il 26 dicembre, ma non si esclude la chiamata contro il Modena sabato prossimo. Sarà però completamente pronto a gennaio. La partita è terminata per 5-0 grazie ai gol di Morutan, Bocs, Tosi, Casarosa e Rossi, ma c’è anche lo zampino di Olimpiu in almeno un paio delle reti nerazzurre. Grazie all’ottima prestazione del rumeno, tra i miglior in campo assieme a Raychev e Bocs, due dei migliori giocatori della squadra, già aggregati a Bormio in ritiro nel corso dell’estate, la Primavera allenata da Matteo Innocenti risale al terzo posto in classifica. A vedere il match c’erano anche un altro paio di presenze illustri rimaste un po’ defilate in tribuna, quelle di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, padre e matrigna di Louis Thomas Buffon, subentrato nel corso del secondo tempo. Il 16enne, classe 2007, è da tempo aggregato alla Primavera con la quale ha già segnato tre reti quest’anno.