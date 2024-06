Il matrimonio con Pippo Inzaghi c’è. Sarà il nuovo allenatore del Pisa

di Michele Bufalino

C’è ormai una certezza per la stagione 2024-25 del Pisa Sporting Club. Il nuovo allenatore sarà infatti Pippo Inzaghi. Dopo aver accettato l’ultima offerta della società nerazzurra (si parla di un possibile biennale con opzione di rinnovo) l’allenatore, ex Reggina e Milan, aveva bloccato subito casa a Barbaricina e adesso, per la firma e la presentazione, si attende solamente il nome del nuovo direttore sportivo. La società, come avvenuto con Aquilani lo scorso anno, ma per motivi diversi, agevolerà il proprio allenatore che, in queste settimane, potrà pensare al proprio matrimonio, per poi essere presentato ai primi di luglio alla città. Nel mentre si tratta ancora per la risoluzione del tecnico ex Fiorentina Primavera che in queste ore potrebbe accasarsi alla Reggiana per un anno più opzione, mentre anche il Catanzaro lo segue da molto vicino per il post Vivarini, ma la società giallorossa è alle prese con una totale rivoluzione, dato che cambierà anche il direttore generale.

Intanto ieri Stefano Stefanelli ha risolto il proprio contratto ufficialmente con la società nerazzurra dopo aver lasciato la città. Stefanelli infatti a fine giugno inizierà a lavorare per la Juventus da braccio destro di Cristiano Giuntoli. Per sostituire il diesse però la situazione non è così semplice per la squadra nerazzurra. Il Pisa aveva stretto il cerchio scegliendo come direttore Renzo Castagnini. Condividendo il progetto e cercando anche di riproporre la coppia che, nel 2016, fece tanto bene proprio in Lombardia. Qualcosa però è andato storto e il presidente Massimo Cellino sta facendo di tutto per trattenere il proprio direttore a Brescia. L’esigenza Pisa era nata perché Castagnini aveva necessità, per problemi di natura personale, di riavvicinarsi in Toscana nella sua Reggello (in provincia di Firenze). Cellino però, come rivela Bresciaingol "non ha intenzione di cercare un nuovo direttore sportivo ed è pronto ad agevolare il suo dirigente, venendogli incontro con un compito – se possibile – più leggero per consentirgli di tornare a casa meno raramente rispetto a quanto accaduto nell’ultimo anno".

Se non dovesse andare in porto l’affare Castagnini il Pisa a quel punto si ributterebbe su Giovanni Rossi, ex Sassuolo, o su Mattia Baldini, ex Sampdoria. Non su Giuseppe Magalini, ormai in procinto di firmare con il Bari, a meno di altri colpi di scena. Per l’ottavo anno consecutivo infine sarà Adidas lo sponsor tecnico del Pisa Sporting Club. Il marchio del colosso tedesco comparirà ancora sulle maglie della squadra nerazzurra. Almeno per un altro anno infatti, le divise avranno ancora questa ormai tradizionale firma, per un sodalizio che va avanti dal 2017-18. Nel corso delle prossime settimane la società organizzerà, come avvenuto anche in passato, uno specifico evento per presentare le tre maglie ufficiali per la stagione 2024-25. Sul ritiro di Bormio invece il Pisa partirà tra il 13 e il 15 di luglio.