IL NOTIZIARIO. Arbitra Pezzuto. In campo... Veloso

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha selezionato per Pisa-Salernitana un arbitro dalla grande esperienza: sarà infatti Ivano Pezzuto di Lecce a dirigere la partita in programma domenica pomeriggio all’Arena. Un arbitro esperto: in carriera 21 le partite dirette in Serie A, ben 150 in Serie B. Con la squadra nerazzurra sono quattordici i precedenti, con un bilancio non però favorevole al Pisa: cinque sconfitte, sei pareggi e appena tre vittorie. Il primo incrocio avvenne contro il Gubbio, nella stagione 2012-13, mentre l’ultimo, dolcissimo, è la vittoria per 1-3 a Cremona di questo autunno. A completare la squadra arbitrale ci saranno Mastrodonato e Niedda come guardalinee, mentre Pacella sarà il quarto uomo. Gariglio sarà al var, con Di Vuolo a-var.

Passando al campo, il Pisa continua il lavoro sul campo sportivo del "Cetilar" di San Piero a Grado. Nella giornata di ieri ha avuto luogo una doppia seduta. In quella mattutina ha avuto luogo una partitella alla quale ha preso parte…Miguel Veloso! Come testimoniato dalle foto postate sui social, l’ex centrocampista portoghese, oggi membro dello staff tecnico di Inzaghi, ha preso parte alla partitella nella squadra vincente, con Canestrelli, Angori, Caracciolo, Lind, Hojholt, Touré, Mlakar, Abildgaard. Inoltre, nella giornata di oggi, alle 18, è previsto un incontro per i tifosi al Pisa Store in Borgo largo con i quattro danesi nerazzurri: Lind, Hojholt, Abildgaard e Meister.

Lorenzo Vero