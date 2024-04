Il notiziario. Barbieri squalificato per un turno

Ieri mattina il gruppo guidato da Alberto Aquilani ha proseguito la preparazione sul terreno dell’Arena Garibaldi in vista della trasferta di sabato 6 aprile sul campo del Brescia (fischio d’inizio alle 14). Tra i calciatori c’è un elemento che è certo di non poter prendere parte alla trasferta: si tratta di Tommaso Barbieri, che nel primo tempo del match contro il Palermo ha rimediato la quinta ammonizione stagionale e di conseguenza è stato fermato per un turno dal giudice sportivo cadetto Ines Pisano. Il terzino quindi tornerà a disposizione per la partita di sabato 13 aprile contro la Feralpisalò all’Arena Garibaldi.

Al "Rigamonti" dovranno, inoltre, prestare particolare attenzione ai gialli i diffidati Caracciolo, Veloso, Canestrelli, Leverbe, Piccinini e Calabresi. I nerazzurri vanno avanti con la marcia di avvicinamento alla trentaduesima giornata con un allenamento mattutino ancora sul manto erboso dell’Arena, a cui seguirà la rifinitura di domani, precedente alla partenza per il ritiro pregara in Lombardia. Intanto è attiva la vendita dei biglietti per il settore ospiti del "Rigamonti" – esclusivamente per possessori della Tessera del tifoso – nelle consuete rivendite e sul sito internet di Ticketone.

Nel Brescia guidato dall’ex Rolando Maran, infine, mancherà il centravanti Gennaro Borrelli, uscito malconcio nel primo tempo della partita disputata dalle "rondinelle" a Cosenza: per lui frattura al malleolo del piede destro e chiusura anticipata dell’annata. Oltre al capocannoniere dei biancoblu (9 centri), non parteciperà alla partita neppure la mezzala Bertagnoli, fermato per un turno dal giudice sportivo.

M.A.