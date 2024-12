IL NOTIZIARIO. Cena di Natale con gli sponsor. Canta... Morutan

La missione Bari prosegue per il Pisa. Considerando che l’impegno è previsto come anticipo della diciassettesima giornata, il venerdì sera, la settimana di lavoro per i nerazzurri non ha previsto alcuna doppia seduta, a differenza di quanto solitamente accade. Seduta mattutina (sia ieri che oggi) per la squadra di Inzaghi, dopo che lunedì sera hanno presenziato alla cena di Natale programmata per gli sponsor, con grande mattatore Morutan. Il rumeno, come postato dalle stesse storie del profilo Instagram del Pisa Sporting Club, durante la serata si è reso protagonista di una perfomance canora improvvisata sulle note di "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri.

In & out. Per quanto riguarda il campo: per quanto riguarda lo stesso Morutan, difficilmente sarà in lista per la sfida di venerdì sera (ma con il lavoro in gruppo, iniziato lunedì scorso che prosegue), con lui, l’unico altro calciatore indisponibile sarà Jan Mlakar, ormai alle prese con il recupero al problema muscolare da ormai da due settimane. E’ ancora fermo anche Vignato.

Biglietti. Prosegue intanto la vendita dei biglietti per la partita Pisa-Bari: andati a ruba i posti per quanto riguarda la Curva Nord (ma sempre con la possibilità di acquisto da parte dei titolari di abbonamenti sul servizio Ticketag), in continua diminuzione anche le disponibilità in gradinata e tribuna inferiore (più ampia quella in tribuna superiore). Da oggi aperta la vendita online anche per il settore ospiti, acquistabile solamente dai residenti in Puglia. Inzaghi ha chiesto la bolgia, dovrebbe essere accontentato.

Lorenzo Vero