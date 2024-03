Il notiziario. Dubbio Bonfanti. Mlakar convocato in Nazionale

Prosegue senza intoppi la marcia di avvicinamento del Pisa verso la sfida del "Sinigaglia" di sabato alle 14. Aquilani sta preparando la partita con vasta gamma di scelta, considerando, dopo i vari infortuni che hanno fermato tanti giocatori nel corso della stagione, l’ottimo stato di forma – oltre che di umore, dopo due vittorie consecutive – dei nerazzurri. Nella giornata di ieri i nerazzurri hanno svolto un allenamento pomeridiano sul prato dell’Arena (dove torneranno domani, prima della partenza direzione Lombardia). L’incognita maggiore per quanto riguarda il Pisa continua a essere lo stato di forma di Bonfanti. Intanto, arrivano le prime notizie per quanto riguarda le convocazioni in nazionale: dopo la chiamata del giovane Trdan dalla Slovenia under-19, la stessa nazionale maggiore ha diramato la propria lista, nella quale è presente Jan Mlakar. L’esterno nerazzurro è uno dei titolari della Slovenia già qualificata a Euro2024, e prenderà parte alle amichevoli contro Malta e Portogallo. Nelle prossime ore è attesa la convocazione di Marin da parte della Romania, sempre per gli impegni di preparazione all’europeo estivo, mentre Barbieri ed Esteves, protagonisti in nerazzurro, potrebbero essere nuovamente chiamati dalle selezioni under-21 di Italia e Portogallo.

Lorenzo Vero