Il notiziario. Finalmente l’imbarazzo della scelta

Giornata di rifinitura al "Cetilar" di San Piero a Grado per il Pisa verso la sfida contro la Juve Stabia, in programma sabato all’Arena alle ore 15:00. Ultimo allenamento settimanale per la sguarda di Filippo Inzaghi, che avrà a disposizione per la prima volta dopo tanto tempo l’intera rosa a disposizione. Sia chiaro, con "intera rosa" ovviamente non intendiamo Tomas Esteves e Mehdi Leris, infortunati dall’estate e che difficilmente vedremo in campo nel proseguo della stagione (il franco-algerino tornerà a disposizione verso primavera). Intanto, con il rientro dalla squalifica di Adrian Rus e Alexander Lind, oltre a Vignato, che va verso il recupero dall’infortunio, lo staff nerazzurro tornerà ad avere l’imbarazzo della scelta. E non è una cosa banale: negli ultimi mesi, tra infortuni e squalifiche varie, questo non era mai accaduto.

Un fatto che capita al momento giusto, con la squadra reduce da un solo punto conquistato negli ultimi due turni, e con tre sfide di cartello in programma: dopo la Juve Stabia sesta, arriverà la doppia trasferta contro il Sassuolo primo e lo Spezia terzo. Un’occasione anche per Inzaghi per ottimizzare le rotazioni e i cambi. Solamente un diffidato: Arturo Calabresi (oltre al mister stesso). Per il resto, sarà possibile anche dar minutaggio agli acquisti di gennaio e concedere un po’ di riposo a chi invece nelle ultime uscite è apparito maggiormente sulle gambe, come Angori, che nelle ultime otto partite non ha saltato neanche un minuto (l’ultima volta in panchina risale al primo tempo contro il Modena del 21 dicembre). Certo, questo trittico di partite, il più complicato della stagione, non appare come il più indicato per gli esperimenti, ma adesso Inzaghi e il Pisa intero ha bisogno di tutto il suo collettivo (pubblico incluso), e come accaduto soprattutto nella prima metà di stagione, ogni calciatore avrà l’occasione di ritagliarsi il suo spazio di campo.

Lorenzo Vero