Il notiziario, il tecnico nerazzurro ha la febbre. Designato l’arbitro: è Cosso. Niente allenamento per Inzaghi

Negli ultimi due giorni a dirigere gli allenamenti del Pisa c'era... D’Angelo. No, non l’ex allenatore dei nerazzurri, oggi allo Spezia, bensì il secondo di Filippo Inzaghi, Maurizio D’Angelo. L’ex campione del mondo infatti è stato fermato da un attacco influenzale saltando anche l’ospitata al Nerazzurro di 50 Canale prevista per martedì sera. Due allenamenti saltati, ma la barra a dritta sulla preparazione in vista della concentratissima Carrarese ammazzagrandi per l’unico derby toscano della stagione. Una delle grandi domande della settimana è anche relativa alle convocazioni in vista della partita di lunedì. Fermo restando che resta imminente la partenza di Beruatto, cosa ne sarà di quei giocatori coinvolti in voci di mercato?

Con la Carrarese ci saranno i vari Vignati, Mlakar, ma soprattutto Nicholas Bonfanti? Il tecnico nerazzurro, tra le tante cose da gestire, indubbiamente dovrà cercare anche di mantenere alta la concentrazione del gruppo evitando distrazioni non solo a causa della lunga pausa, ma anche per il mercato. Il programma degli allenamenti proseguirà questa mattina a San Piero a Grado, così come tutte le mattine fino alla domenica, giorno della rifinitura, prevista all’Arena prima del match.

Ieri intanto è stato reso noto l’arbitro della partita. La gara con la Carrarese sarà diretta da Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, con la collaborazione di Damiano Margani di Latina e Mario Davide Arace di Lugo di Romagna. Il quarto uomo designato è Francesco Burlando di Genova, mentre al Var e all’Avar opereranno rispettivamente Manuel Volpi di Arezzo e Fabio Maresca di Napoli. Cosso ha già diretto i nerazzurri per sette volte con un bilancio di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte per il Pisa. Le gare dirette da Cosso risalgono tutte agli ultimi tre anni. Le due vittorie risalgono al 27 agosto del 2021 (2-0 all’Alessandria, quindi al 2 marzo 2022 (3-2 al Crotone). Il pareggio emerse dallo 0-0 col Bari del dicembre 2022 nel quale ai nerazzurri non venne concesso un rigore per un pugno non ravvisato dalla terna a Touré da parte di Caprile. Per quanto riguarda invece le sconfitte, con Cosso il Pisa ha perso due volte col Frosinone (in entrambi i casi per 1-3, quindi col in Lecco e col Venezia per 1-2 la scorsa stagione.

Michele Bufalino