Super Morutan: nuovo inizio, stesso amore: "Una città meravigliosa, volevo tornare"

Emozionato, un po’ impacciato, sicuramente pronto. Si vede che Morutan non è propenso a parlare in conferenza stampa, quello che traspare è la voglia di far parlare i suoi piedi, le sue giocate, piuttosto che la sua bocca. "Non vedo l’ora di giocare. Mi sento molto bene". Poche parole, in un italiano sì elementare, ma comunque fluido e diretto. Una sorta di nuova presentazione per il "folletto rumeno" in maglia numero 80, che ha fatto sognare i tifosi nerazzurri con le sue giocate nella stagione 2022-23. La lacerazione del tendine d’Achille dello scorso aprile rappresenta ormai il passato: dopo le panchine contro Sassuolo e Sampdoria, l’obiettivo è quello di tornare in campo lunedì, contro la Carrarese: "Voglio giocare".

Utopistico immaginare di vederlo già in piena forma, come da lui ammesso: "Devo lavorare ancora di più per tornare al 100%, ma da tempo mi alleno sempre con la squadra. Sono pronto, spero di arrivare presto al top". Un nuovo inizio per Morutan a Pisa dopo l’anno passato in Turchia. "Sarei voluto già tornare la scorsa stagione, ma non sono riuscito a venire. Sono stato molto bene qui, per questo ho spinto per tornare. Il Pisa mi ha voluto molto, a tutti i costi, e io a tutti i costi ho spinto per riesserci". Un amore mai lenito con la squadra, la società ma non solo: "Pisa è una bellissima città, ricca di storie. Mi piace anche la sua gente, brave persone". Rispetto all’ultima volta, molto è cambiato: "Questa squadra è più forte di quella di due stagioni fa. Ci sono tanti bravi ragazzi e il gruppo è molto unito. Il nostro obiettivo è quello di andare in Serie A".

Riguardo alla posizione in campo, la trequarti nerazzurra con Tramoni, Moreo, Arena, Vignato e Mlakar è molto affollata. Morutan senza dubbio, considerata la qualitàà, si ritaglierà molto spazio, ma intanto ha dato la sua disponibilità: "Posso giocare da numero dieci, da trequartista, ma anche sulla destra. Non voglio togliere il posto a nessuno, tutti i miei compagni stanno facendo un lavoro straordinario". Parole di elogio anche per mister Inzaghi: "E’ molto bravo, mi sta aiutando molto: io sono a sua completa diposizione". D’altronde, come dimostrato in questa prima metà di stagione, nell’economia delle partite della squadra nerazzurra sono fondamentali i cambi in corsa: "Lo so, anche chi entra a partita in corso è importante". L’ultima gara ufficiale per Morutan in maglia Pisa risale al 13 maggio 2023, nel pareggio in trasferta contro il Brescia. Al termine della stagione per lui furono sei i gol segnati e otto gli assist serviti. In stagione, invece, ha già trovato un gol, su punizione, nella partita giocata con la Primavera contro il Monopoli lo scorso dicembre. Sei mesi per rilanciarsi in nerazzurro, per riprendersi anche la nazionale rumena, dopo l’Europeo saltato. "A Pisa sto bene". E Pisa è felice di sentirtelo dire, oltre che impaziente di vederti in campo.

Lorenzo Vero