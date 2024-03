Il notiziario. Intanto prosegue a rilento la vendita dei biglietti dopo le limitazioni imposte. Guaio per Calabresi. E’ in dubbio per Como

Una marcia di avvicinamento alla sfida di domani contro il Como (alle 14 allo stadio Sinigaglia) divisa tra il campo di San Piero a Grado e le convocazioni in nazionale. Nelle scorse ore si è fermato per un fastidio al ginocchio Arturo Calabresi (foto). Niente di grave a quanto emergerebbe, non si allena da un paio di giorni chiedendo di stare a riposo, ma dovrebbe comunque essere convocato oggi per la partita contro i lanieri. Continua ad allenarsi a parte anche Nicholas Bonfanti. L’attaccante, fermatosi contro il Cittadella dopo 13 minuti dal suo ingresso in campo, ha saltato prima la gara con la Ternana, ma ora rischia di saltare, o di partire dalla panchina, anche la partita di domani pomeriggio. Un fastidio muscolare al flessore lo sta costringendo infatti a un lavoro a ritmi ridotti. I nodi saranno sciolti in giornata, quando Alberto Aquilani ufficializzerà le convocazioni.

Buone notizie invece per Matteo Tramoni. Il corso infatti sta scalpitando per poter essere a disposizione, accelerando i tempi rispetto al previsto. Ha già disputato un paio di partitelle e Aquilani potrebbe premiarlo con una convocazione. La sosta per le nazionali intanto si avvicina e dalle federazioni emergono i primi convocati. Dopo le chiamate per la under 19 della Slovenia per Miha Trdan e per la nazionale maggiore per Jan Mlakar, anche Marin ed Hermannsson dovrebbero essere chiamati rispettivamente per la Romania e l’Islanda. In under 21 invece si candidano prepotentemente per una convocazione con la nazionale italiana Barbieri e anche Esteves per il Portogallo.

Capitolo biglietti. Le restrizioni relative all’obbligo della tessera del tifoso stanno condizionando la vendita dei tagliandi per la partita di Como. A ieri non sono ancora stati raggiunti 100 biglietti venduti per i tifosi pisani, comunque presenti anche se in autonomia o con l’organizzazione del centro di coordinamento e del Club autonomo.

Michele Bufalino