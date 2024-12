Il notiziario. La Serie B anche su "Amazon»

La sfida di sabato scorso ci ha restituito il "nostro" Pisa: quello arrembante, organizzato, dirompente, capace di mantenere con autorevolezza il comando delle operazioni nel primo terzo di campionato. Lo scivolone di Carrara si è confermato un episodio transitorio, al netto del pareggio conclusivo che il Cosenza è riuscito ad acciuffare grazie a due prodezze dei singoli. I nerazzurri hanno fornito a Pippo Inzaghi le risposte auspicate. Andiamo con ordine: il pacchetto difensivo può contare su una batteria di interpreti in grado di tenere alto il rendimento e l’efficienza. La dimostrazione è data dalle prestazioni di Giovanni Bonfanti e Arturo Calabresi. Il primo, "arrugginito" da molte settimane trascorse in panchina, appena ha avuto l’occasione ha sprigionato in campo qualità, personalità e un pizzico di sana voglia di rivalsa. Il secondo per esigenze tattiche è stato dirottato nel ruolo di cursore a tutta fascia e, attingendo al proprio bagaglio di esperienza, carisma e intelligenza, non ha fatto rimpiangere i titolari della posizione. A centrocampo la prova fornita da Gabriele Piccinini ha chiarito una volta di più le gerarchie attuali: il "gemello diverso" di Marin è proprio il ragazzo nato a Reggio Emilia. Per apporto alla fase offensiva e quantità nei meccanismi difensivi, la sua presenza è importante tanto quanto quella del gladiatore romeno. Infine nel reparto offensivo, al netto delle certezze rappresentate da Lind e Moreo, la lieta notizia è la brillantezza fisica e mentale evidenziata da Alessandro Arena ed Emanuel Vignato. Messi in condizione di poter sprigionare il loro talento con la palla al piede – a Carrara non hanno fatto in tempo a capire come attaccare il dispositivo apuano che la gara è stata travolta dall’espulsione di Tourè -, entrambi hanno lasciato il loro segno sulla gara. In attesa del ritorno a pieno gruppo dei "titolari" del ruolo, Superpippo può fare pieno affidamento su di loro. In questo senso la sfida al "Martelli" di Mantova rappresenta un bel punto di svolta, perché il Pisa ritroverà Tourè e, con buona probabilità, il genietto italo-corso: il percorso conservativo impostato dallo staff tecnico ha dato i suoi frutti e Matteo Tramoni si avvia verso la convocazione. L’ultima novità in vista della partita di sabato 7 dicembre è l’attivazione del canale LaB Channel, grazie all’accordo tra la Lega B e Amazon: attivando l’abbonamento ad Amazon Prime, i tifosi nerazzurri potranno seguire le partite in diretta streaming dello Sporting Club su Prime Video. Il costo? 4,99 i primi tre mesi e 9,99 dal quarto mese.

M.A.