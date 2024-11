Il notiziario, porte girevoli in attacco. Moreo torna ma si ferma Mlakar

Siamo giunti all’antivigilia della sfida del Pisa contro il Cosenza. Una settimana di lavoro, quella dei nerazzurri, iniziata martedì, dopo due giorni di riposo a seguito della sfida contro la Carrarese quindi la doppia seduta di mercoledì e l’allenamento mattutino di ieri. Un allenamento che ha portato sia buone che cattive notizie per Filippo Inzaghi e il suo staff. Quella buona riguarda Moreo, che è tornato a lavorare con il resto dei compagni. Verso la via del recupero, così, il numero 32, rimasto ai box per la trasferta dello "Stadio dei marmi" a causa di un problema al polpaccio. Una notizia decisamente positiva per il Pisa, che potrebbe tornare così a contare su Moreo, se non magari dal primo minuto, molto probabilmente a gara in corso. La scorsa partita ha già mostrato come, seppur il classe 1993 non abbia ancora trovato la via del gol, il suo lavoro – soprattutto in fase di ripiegamento- sia estremamente irreplicabile nello scacchiere di Inzaghi. Come già ripetuto nei giorni scorsi, invece, più difficile il recupero di Matteo Tramoni, ancora alle prese con i problemi muscolari che già questa stagione lo hanno tenuto fuori già in cinque occasioni.

Oltre al numero 11 – e qui passiamo alla notizia negativa – un nuovo calciatore nerazzurro si è fermato in allenamento: si tratta di Jan Mlakar. Un problema muscolare per lo sloveno che, a due giorni dalla partita, potrebbe così precludere la propria presenza. Si attendono nelle prossime ore novità sull’entità dell’infortunio dello sloveno, arrivato così nel momento in cui era entrato maggiormente nelle rotazioni dell’allenatore, che gli ha dato spazio in campo nelle ultime sei partite.

Attese così nuovamente novità nella formazione ufficiale per quanto riguarda il tridente offensivo. Andando oltre, e già pensando alla partita successiva, quella con il Mantova, l’Osservatorio delle Manifestazioni Sportive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Intero, ha posto le limitazioni della vendita dei biglietti al settore ospiti solamente ai residenti della provincia di Pisa e possessori della tessera del tifoso.

Lorenzo Vero