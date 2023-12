Il nuovo calendario. Date e orari: le sfide fino al 3 marzo

La Lega Serie B nella giornata di ieri ha ufficializzato e rese note le date e gli orari dei turni di campionati fino alla ventottesima giornata. Quindi, è ormai delineato il calendario del Pisa Sporting Club dalla prossima giornata, con la trasferta a Catanzaro di sabato 9 dicembre, fino al 3 marzo quando, i nerazzurri saranno ospiti del Cittadella al "Tombolato". Un calendario che vedrà il Pisa scenderà in campo in serale una sola volta da qui a marzo, cioè nel turno infrasettimanale della ventisettesima giornata. Un dato curioso? I nerazzurri scenderanno in campo per ben nove delle prossime sedici partite alle 16:15. Passando al futuro prossimo, la squadra di Aquilani, dopo quella in Calabria, dovrà affrontare immediatamente un’altra trasferta, a Palermo, sabato 16, alle 16:15. Stesso orario per l’ultima gara dell’anno all’Arena, il 23 dicembre, e dell’ultima trasferta, il giorno di Santo Stefano a Terni.

Dopo la sosta di due settimane a cavallo con la fine dell’anno, il 2024 del Pisa si aprirà all’Arena, il 13 gennaio, contro la Reggiana. L’orario? 16:15, lo stesso della trasferta del sabato successivo a Lecco e della sfida interna con lo Spezia di D’Angelo in programma il 27 gennaio, per il Giorno della Memoria.

I nerazzurri torneranno a giocare alle 14 alla ventitreesima giornata, sabato 3 febbraio, quando sfiderà il Cosenza. Quindi, si aprirà un poker di partite complicate per la compagine di Aquilani. Il 10 febbraio all’Arena Garibaldi arriverà la Sampdoria di Andrea Pirlo (calcio d’inizio alle 16:15), quindi, il Pisa viaggerà in Emilia il 17 febbraio, quando, alle 14 sarà ospite al Tardini dell’attuale capolista Parma. Da una capolista all’altra: la partita successiva, il 24 febbraio, arriverà il Venezia di Vanoli.

Quattro giorni dopo, è sarà il turno del Modena arrivare all’Arena, nel turno infrasettimanale della 27esima giornata, con il Pisa che tornerà così a giocare alle 20:30, per la prima volta dalla sfida d’andata con il Lecco del 24 ottobre. Quindi la settimana da tre gare si concluderà, come anticipato, domenica 3 marzo alle 16:15, al Tombolato di Cittadella, sperando che i patavini non si dimostrino la solita bestia nera.

Lorenzo Vero