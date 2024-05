Il Parco di Mau raddoppia

Il "Parco di Mau, il Parco di tutti" è pronto a raddoppiare. L’area di relax inclusiva realizzata accanto alla Biblioteca comunale SMS si avvia verso i lavori di realizzazione del secondo lotto. A comunicarlo sono proprio i gruppi organizzati della Curva Nord, intitolata alla memoria di Maurizio Alberti: "Nel pomeriggio di sabato 1° giugno, dalle 16 – spiegano gli ultras nerazzurri - verrà organizzata una festa al ‘Parco di Mau, Parco di Tutti’ (adiacente al viale delle Piagge, raggiungibile da via S. Michele degli Scalzi). La giornata è promossa da tante realtà che hanno partecipato alla progettazione del Parco fin dall’inizio, con altre nuove che fortunatamente si sono aggiunte in questi ultimi tempi".

Questo l’elenco delle organizzazioni che hanno già confermato la loro presenza, in attesa dell’ufficializzazione del programma completo del pomeriggio di festa, comprensivo delle attività organizzate e di tutti gli ospiti che animeranno l’evento: Aipd, Aism, Angeli con un’ala, Ara, Autismo Pisa, Caregivers, Circolo zona D, Curva Nord Maurizio Alberti, Dinsi une man, Eppur si muove, Insieme per sognare, Ora per dopo di noi, Talenti autistici, Uildm, Unitalsi Pisa. L’idea di allestire un’area verde pubblica, dedicata alla memoria dello sfortunato tifoso scomparso nel febbraio del 1999 in seguito ai soccorsi tardivi dopo il malore accusato al "Picco" di La Spezia-, è partita nel 2015 ed è divenuta realtà il 6 gennaio 2019 con l’inaugurazione ufficiale.

"Sarà l’occasione per stare tutti insieme, socializzare, conoscere, giocare. Ai più piccoli sarà offerta una merenda e sono in programma tante attività diverse, organizzate sia dalle Associazioni stesse sia da altre che verranno appositamente. Ogni realtà organizzerà un piccolo info-point dove poter sistemare locandine e distribuire materiale informativo". I gruppi organizzati della Curva Nord concludono: "Questa festa vuol essere anche l’inizio di un nuovo percorso, quello che porterà alla realizzazione del secondo lotto con la medesima formula utilizzata per realizzare il primo. Ovvero con cofinanziamento del Comune, che si è reso disponibile ad affrontare questo nuovo percorso, in aggiunta ad una futura raccolta fondi il cui inizio sarà comunicato non appena sarà ufficiale il nuovo progetto".

M.A.