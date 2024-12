Il personaggio. Piccinini, la scommessa vinta

Impegno, sacrificio, costanza e un pizzico di spregiudicatezza: grazie a questo mix di ingredienti un calciatore nerazzurro ha saputo conquistare la totale fiducia del proprio tecnico. Gabriele Piccinini a suon di prestazioni di spessore si è cucito sulle spalle i galloni del partner perfetto di Marius Marin. Arrivato tre anni fa con l’etichetta di scommessa assoluta e un grande punto interrogativo sulla sua adeguatezza al palscoscenico cadetto, il centrocampista classe 2001 ha saputo trarre dalle molte panchine delle prime stagioni in nerazzurro gli insegnamenti giusti per sbocciare nell’annata in corso. La mezzala reggiana ha lasciato il segno in tutte le 15 gare di campionato disputate, ma a rendere ancora più d’impatto il suo apporto è la sua titolarità: il numero 36 è sceso in campo dal primo minuto nel 73% dei casi, disputando il 76% del minutaggio complessivo. Un impiego che testimonia quanto Pippo Inzaghi sia convinto delle qualità del suo centrocampista, capace di interpretare con egual efficacia sia il ruolo di mezzala sia quello del cursore di fascia.

Piccinini ha ripagato questa stima "tecnica e umana" con numeri eccezionali: in meno di metà percorso il numero 36 ha già migliorato tutte le statistiche messe a referto al termine dell’intera annata 2023-24. A cominciare dal computo delle reti segnate: con quella realizzata sabato scorso al Cosenza, Piccinini ha raggiunto quota 3. Nello scorso campionato si era fermato a 1, stesso numero di assist forniti ai compagni: questa voce, nell’annata attuale, evidenzia invece già 2 passaggi vincenti. Anche le gare da titolare hanno superato il dato registrato lo scorso anno: 11 rispetto a 10. Che dire poi del coinvolgimento nella manovra? Nel Pisa targato Aquilani il centrocampista originario di Scandiano aveva accumulato 18 tiri, di cui 4 nello specchio della porta: nelle 15 partite fin qui disputate è riuscito a concludere 20 volte, centrando in 5 occasioni la porta avversaria. Molto vicino al sorpasso anche il dato dei passaggi: nella passata stagione il numero 36 aveva effettuato 465 passaggi, quest’anno ha già raggiunto quota 305. Evidente anche il miglioramento nella fase difensiva, nella quale Piccinini da agosto a oggi si è messo in mostra con 12 contrasti vinti sui 19 ingaggiati con gli avversari: lo scorso campionato aveva chiuso con 9 duelli vincenti.

M.A.