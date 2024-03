Il Pisa conferma la sua presenza internazionale: cinque giocatori convocati dalle nazionali

Il Pisa si conferma una delle società di Serie B con più giocatori impegnate con le rispettive nazionali. Anche nel corso di questa finestra dedita agli impegni internazionali, sono cinque i calciatori nerazzurri convocati dalle rispettive selezioni: Marin (Romania), Mlakar (Slovenia), Esteves (Portogallo under-21), Barbieri (Italia under-20), e Hermannsson (Islanda). Tra questi, quello chiamato all’impegno più importante è il difensore, che giovedì 21 marzo giocherà a Budapest contro Israele la semifinale playoff per sperare in una qualificazione all’Europeo estivo (chi vince sfiderà in finale una tra Bosnia e Ucraina martedì 26). Oltre a loro, convocazione anche per vari membri delle giovanili: Trdan con la Slovenia under-19, Bocs e Raychev con la Lettonia under-19 e Sapola con la Lituania under-19, e ad altri due tesserati nerazzurri: Lucca, convocato da Spalletti in Nazionale A, e Nagy, perno della sua Ungheria.

Lorenzo Vero