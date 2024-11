Il Pisa e gli allenamenti di gentilezza: "Adesso accendi il faro che è in te"

Il Pisa si pone in contatto con le realtà scolastiche, evento ricercato da tempo dal club nerazzurro, e finalmente realizzato, grazie all’adesione del club al progetto "Accendi il faro che è in te", realizzato dall’Associazione di volontariato scolastico "AsteroideA", in collaborazione con il Liceo Scientifico "Ulisse Dini", l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna e l’Arsenale Cine Club, oltre alla partecipazione del liceo Classico Galilei, del liceo "Santa Caterina e dell’IPSAR "Matteotti". In una gremitissima – soprattutto di studenti – sala stampa "Passaponti" della Cetilar Arena, gli studenti Erica Lobrano, Francesco Porretta hanno presentato il progetto. Un’idea che prende spunto addirittura da "Il dittatore", celebre film di Charlie Chaplin per promulgare un messaggio di pace nel pieno della guerra: "Questo progetto è volto a trasmettere un’ideale di gentilezza, da coltivare soprattutto nel quotidiano. Suggeriamo allenamenti di gentilezza, che deve essere allenata alla stessa maniera del corpo. Il fine è quello di provare a controllare la rabbia".

La diffusione – soprattutto tra i giovani – della cultura dell’educazione, della gentilezza e delle buone maniere è alla base del progetto, che nel concreto è realizzato attraverso una campagna social, soprattutto mediante profili YouTube e Instagram (@accendiilfarocheeinte_) e che vedrà il proprio culmine in un film, per il quale ha collaborato anche la Marina Militare Italiana, dal nome "Come per mano", recitato da alcuni degli stessi studenti, che sarà proiettato il 25 gennaio presso il Cinema Arsenale. "Il cine club ha sempre investito sulla funzione educativa del linguaggio delle immagini, questo progetto ci ha catturato" ha dichiarato il presidente Stefano Nannipieri. "Sarà un esercizio di gentilezza che noi regaliamo alle scuole della città. Nel film si vedrà come, se si impara a procedere prendendoci per mano, non vi è problema irrisolvibile. Alleniamo lo spirito con lo stesso impegno con cui alleniamo il fisico. Abbiamo scelto il faro come nome del progetto perché questo non si illumina per mostrarsi, ma per servire chi ha bisogno, che è il messaggio che vogliamo trasmettere. Abbiamo quindi cercato di individuare i fari della nostra città, e uno di questo è senza dubbio il Pisa" ha aggiunto la professoressa Prato.

E per illuminare il progetto, la società nerazzurra ha deciso di far scendere in campo il 1 dicembre, in occasione della partita contro il Cosenza (in programma alle ore 15), con una presentazione ufficiale da parte dei ragazzi che hanno aderito in mezzo al terreno di gioco, oltre alla proiezione di un filmato esplicativo che sarà proiettato nel maxi-schermo.