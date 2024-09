Il Pisa guida una selezione di 50 convocati in nazionale per la Serie B

Pisa, 10 settembre 2024 - La Serie B è andata in pausa e tornerà nel prossimo weekend, ma in questi giorni si stanno svolgendo le gare delle nazionali. Stasera Marin e Mlakar giocheranno con le maglie di Romania e Slovenia e si affiancano, per i colori del Pisa Sporting Club, a Bonfanti, impegnato con l'under 21 italiana, e Jevsenak, anch'esso con la selezione giovanile slovena. Per il Pisa dunque 4 giocatori in nazionale a fronte di un totale di 50 calciatori in Serie B.

LA SERIE B - Numerosi i paesi coinvolti, che hanno attinto dai club del campionato cadetto con ben 14 giovani italiani che hanno risposto "presente" alle varie rappresentative. Nello specifico, il CT dell'U21 Carmine Nunziata ne ha convocati 8: i portieri Sebastiano Desplanches (Palermo) e Jacopo Sassi (Modena); i difensori Giovanni Bonfanti (Pisa), Riccardo Turicchia (Catanzaro) e Davide Veroli (Sampdoria); il centrocampista Franco Tongya (Salernitana) e gli attaccanti Giuseppe Ambrosino (Frosinone) e Francesco Pio Esposito (Spezia).

Quindi, 4 in U20 col CT Alberto Bollini che ha selezionato il difensore Riyad Idrissi (Modena) e i centrocampisti Pietro Candelari (Spezia), Matteo Cichella (Frosinone) e Luca Lipani (Sassuolo).

Infine, il CT dell'U19 Bernardo Corradi ha convocato il difensore Niccolò Fortini (Juve Stabia) e Leonardo Mendicino (Cesena).

Un pieno di italianità che si intreccia con l'appeal internazionale della Serie BKT che vede 36 calciatori impegnati con le rispettive selezioni. Le neopromosse Carrarese e Cesena contano rispettivamente Hermansson (Islanda) e Shpendi S. (Albania U21) da un lato e dall'altro Ceesay (Gambia), Kargbo (Sierra Leone), Shpendi C. (Albania U21) e Veliaj (Albania U21). Kastrati del Cittadella era stato convocato dall'Albania ma, causa infortunio, ha dato forfait, mentre della Cremonese si contano Antov (Bulgaria), Lochoshvili (Georgia), Pickel (Rep. Congo), Malovec (Slovacchia U18) e Prendi (Albania U19). Dal Frosinone, invece, Oyono J. e Oyono A. (Gabon), Darboe (Gambia) e Kvernadze (Georgia U21). Il Palermo ne conta quattro: Diakité (Mali), Lund (USA), Peda (Polonia) e Saric (Bosnia) mentre il Pisa tre: Marin (Romania), Mlakar (Slovenia) e Jevsenak (Slovenia U21).

Altri quattro dalla Salernitana: Bronn (Tunisia), Stojanovic (Slovenia), Sfait (Romania U20), Legowski (Polonia U21), così come il Sassuolo: Doig (Scozia), Thorstvedt (Norvegia), Muharemovic (Bosnia), Obiang (Guinea Equatoriale).

Infine, i blucerchiati Bereszynski (Polonia) e Ioannou (Cipro), lo spezzino Nagy (Ungheria), il rossoblù silano Kourfalidis (Grecia U21) e Kurtic (Slovenia) dal Sudtirol.

Michele Bufalino