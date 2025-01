Il primo giorno del vichingo. Visite mediche per Solbakken

La città accoglie l’ultimo acquisto internazionale del Pisa Sporting Club. Dalla Champions League contro Atletico Madrid e Manchester City, fino alla Serie B, per aiutare i nerazzurri all’ultimo definitivo salto di qualità. L’arrivo del norvegese Markus Solbakken in nerazzurro ricalca quello di un altro grande calciatore nordico, Klaus Berggreen. Proprio il leggendario numero 7 a La Nazione raccontò, qualche anno fa, di essere arrivato in città in condizioni particolari: "Arrivai vestito ‘alla danese’ con maglietta e jeans strappati e all’inizio mi guardarono un po’ strano".

Effettivamente, guardando il nuovo acquisto nerazzurro sembra un po’ di tornare ai tempi del Pisa di Romeo Anconetani, quando i big arrivavano vestiti un po’ casual. Capello spettinato, maglietta e pantaloni comodi, scarpette in mano e un lungo viaggio per arrivare a Pisa, prima di poter ‘prendere servizio’ agli ordini del suo nuovo allenatore Filippo Inzaghi.

Solbakken si mostra disponibile, ci saluta e ringrazia per il benvenuto con grande educazione e poi si dirige alle visite mediche, effettuate alla clinica di San Rossore nel primo pomeriggio. Ieri la giornata di Solbakken è stata molto tirata con poco spazio per momenti morti. Il calciatore è arrivato da Praga all’aeroporto di Roma Fiumicino a fine mattinata, per poi dirigersi insieme con il Team Manager Ivan Sarra alla clinica e alle foto di rito, che saranno pubblicate una volta che arriverà l’ufficialità del suo passaggio al Pisa. Come noto almeno un paio di giorni potrebbero passare prima di avere il via libera dall’estero con il Transfer Matching System (Tms). Un’operazione importante per il Pisa che lo rileva in prestito con diritto di riscatto dallo Sparta Praga, con un affare che potrebbe superare i 2,5 milioni di euro tra bonus e altre provvigioni. Solbakken è un calciatore che il Pisa ha seguito molto da vicino fin dall’estate 2023, con il Viking che aveva preferito tenerlo per poi cederlo solo nel gennaio 2024, dopo un altro tentativo del Pisa, ai cechi. I nerazzurri però non hanno mai smesso di seguirlo e Giovanni Corrado ha sempre voluto portare in porto l’affare, finalizzando stavolta l’operazione insieme al direttore sportivo Davide Vaira.

Parte ora la classica corsa contro il tempo per cercare di portare il giocatore in panchina già con la Salernitana, ma tutto dipenderà dal transfer che già aveva fatto saltare una partita a Meister, quella con la Carrarese. Come si inserirà Solbakken sembra cosa nota. Il giocatore, la cui cifra tecnica è molto elevata, può fare sia il mediano, sia la mezzala, all’occorrenza sostituendo Marin o Piccinini, con il quale si giocherà il posto. E’ il tredicesimo giocatore acquistato da una squadra estera per la prima squadra, se escludiamo i tanti acquisti per il settore giovanile che la società ha fatto in questi anni in Nord o in Est Europa.