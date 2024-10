Il programma delle giovanili nerazzurre nel weekend di campionato

Pisa, 25 ottobre 2024 - Smaltita la prima sconfitta stagionale i ragazzi di mister Innocenti proseguono il loro cammino nel campionato Primavera 2 andando a far visita all’Ascoli.

Il programma delle giovanili nerazzurre è impreziosito dalla s fida interna degli Under 17 con la Sampdoria ; match che si propone anche nelle categorie Under 14 e Under 13. Doppio confronto con la Carrarese, infine, per Under 16 e Under 15

Campionato Primavera 2 Ascoli-Pisa (sabato, ore 11.00) Picchio Village, Ascoli

Campionato UNDER 17 Pisa-Sampdoria (domenica, ore 15.00) Stadio “Corsi”, via Di Vittorio, Calcinaia

Campionato UNDER 16 Pisa-Carrarese (domenica, ore 13.00) Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato UNDER 15 Pisa-Carrarese (domenica, ore 11.00) Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato UNDER 14 Pisa-Sampdoria (domenica, ore 12.00) Stadio “Corsi”, via Di Vittorio, Calcinaia

Campionato UNDER 13 Pisa-Sampdoria (domenica, ore 11.00) Cus Pisa, via Chiarugi 5, Pisa

Campionato ESORDIENTI 2 ANNO Calci-Pisa (domenica, ore 10.45) Vecchio Comunale, via Brogiotti, Calci

Campionato ESORDIENTI 1 ANNO San Giuliano-Pisa (domenica, ore 9.30) Campo “Bui” Sussidiario, via Marino di Nuccio, San Giuliano

Campionato ESORDIENTI 1 ANNO Pisa-Freccia Azzurra (sabato, ore 16.30) Centro “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI 2 ANNO Pisa-San Miniato (sabato, ore 15.00) Centro “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI 2 ANNO Monteserra-Pisa (sabato, ore 17.30) Campo “Bacci”, via Eroi dello Spazio, Cascine di Buti

Campionato PULCINI 1 ANNO Bientina-Pisa (sabato, ore 16.15) Campo sportivo di via Da Vinci, Bientina

Campionato PULCINI 1 ANNO Pisa-Ponsacco (sabato, ore 16.30) Centro “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI Pisa Ovest-Pisa (domenica, ore 10.00) Campo Sportivo di via Pierin del Vaga, Pisa

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI Calci-Pisa (sabato, ore 16.30) Campo Comunale, via Tevere, Calci

Campionato PRIMI CALCI Pisa-Ponsacco (domenica, ore 11.00) Centro “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Weekend ricco di spunti interessanti per le squadre femminili del settore giovanile nerazzurro. Tiene banco soprattutto la doppia sfida con l’Atletico Lucca di Juniores e Under 17, ma anche nelle altre categorie c’è grande attesa per gli appuntamenti delle bimbe nerazzurre

Campionato JUNIORES Atletico Lucca-Pisa (sabato, ore 18.00) Campo “Henderson”, via dei Salicchi 784, Lucca

Campionato UNDER 17 Pisa-Atletico Lucca (domenica, ore 10.00) Stadio “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato UNDER 15 Bellaria-Pisa (domenica, ore 11.30) Campo “Antonelli”, viale Europa, Pontedera

Campionato UNDER 12 Pisa-Calci (sabato, ore 17.00) Stadio “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato PULCINI Pisa-Pisa Ovest (sabato, ore 16.00) Stadio “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato