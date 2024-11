Il programma delle giovanili nerazzurre nel weekend di campionato

Pisa, 2 novembre 2024 - È un weekend ricco di appuntamenti per il settore giovanile del Pisa Sporting Club, con sfide importanti sia per le formazioni maschili che per quelle femminili. In particolare, la Primavera e le squadre Under cercheranno punti cruciali in campionato, mentre i piccoli talenti nerazzurri si misureranno con i pari età in match locali. Vediamo il programma completo di questo fine settimana. Squadre maschili: obiettivi di rilancio e confronti impegnativi Primavera 2 – Dopo due sconfitte di fila, la Primavera del Pisa vuole tornare alla vittoria ospitando la Ternana al “Pagni” di Peccioli, oggi alle 14.30. La sfida è una grande occasione per i giovani nerazzurri, chiamati a riprendere il cammino in un campionato che si sta rivelando competitivo. Under 16 e Under 15 – Impegni in trasferta per le formazioni Under 16 e Under 15, che lunedì scenderanno in campo a Torino per affrontare la Juventus. L’Under 16 giocherà alle 13.00, mentre l’Under 15 seguirà alle 15.00, entrambe al Campo sportivo “Ale & Ricky”. Si tratta di prove difficili, ma i ragazzi avranno l’occasione di misurarsi con una delle migliori formazioni giovanili italiane. Under 14 – Trasferta complicata anche per l’Under 14, impegnata sabato alle 16.00 al Viola Park di Bagno a Ripoli contro la Fiorentina. Una sfida di grande prestigio, che permetterà ai ragazzi di confrontarsi con una squadra solida e organizzata. Esordienti e Pulcini – Le formazioni Esordienti e Pulcini sono attese in vari campi della Toscana. Gli Esordienti del secondo anno affronteranno l’Oltrera sabato pomeriggio, mentre i primi anni giocheranno domenica contro il Forcoli. Per i Pulcini, è prevista una doppia sfida contro la Bellaria, con un incontro sabato e uno domenica. Anche i Primi Calci, impegnati in sfide contro San Frediano, Oltrera e Atletico Cascina, animeranno il weekend sportivo, dando il meglio sul campo. Squadre femminili: derby e sfide regionali Anche le formazioni femminili del settore giovanile del Pisa sono pronte a dare battaglia in un fine settimana che promette emozioni, specialmente per i derby contro il Livorno. Juniores – La formazione Juniores femminile sarà impegnata sabato sera alle 18.30 nel derby contro l’Academy Livorno al campo sportivo “Della Noce” di Livorno. Una partita molto sentita, che vedrà le giovani nerazzurre confrontarsi con le rivali storiche in un match dal sapore speciale. Under 17 – Derby anche per l’Under 17 femminile, che domenica alle 10.45 affronterà il Livorno sul campo “Cini”. L’obiettivo è portare a casa un risultato positivo in questa sfida accesa, che richiederà intensità e grande concentrazione. Under 15 – Le Under 15 invece ospiteranno la Carrarese sabato alle 17.00 presso il campo sportivo “Scirea” di Arena Metato. In casa, le ragazze proveranno a sfruttare il fattore campo per mettere a segno un’altra vittoria importante in campionato. Pulcini femminili – Infine, le piccole Pulcini sfideranno il San Giuliano domenica mattina alle 9.30, in un incontro che si preannuncia vivace e ricco di entusiasmo.

Michele Bufalino