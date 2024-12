IL PROSSIMO MATCH. L’esodo dei 1.260 verso Modena

Giornata di partenza per il Pisa. In attesa delle dichiarazioni di Filippo Inzaghi in risposta ai giornalisti, la squadra nerazzurra svolgerà l’allenamento di rifinitura a San Piero a Grado, prima della partenza verso Modena, dove domani alle 17:15 scenderà in campo allo stadio "Braglia". Uno stadio che avrà un’enorme fetta di pubblico nerazzurra all’interno della cornice a prevalenza gialla. Prosegue infatti a gonfie vele la prevendita, dopo i mille tagliandi staccati nei giorni precedenti. 1260, con precisione, i tifosi a seguito del Pisa, più della metà, considerando il totale dei biglietti: 2215 totali. Ennesimo esodo stagionale a seguito della formazione di Inzaghi, in quella che sarà l’ultima trasferta libera del 2024, considerando l’obbligo di tessera previsto per la partita di Marassi del 29 dicembre. A dirigere la partita sarà Alberto Santoro della sezione di Messina, questa la decisione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Un arbitro dall’ottima tradizione con i nerrazzurri: infatti, con lui a dirigere il Pisa non ha mai perso in otto precedenti. La squadra arbitrale sarà completata da Gamal Mokhtar di Lecco e Andrea Bianchini di Perugia. Quarto assistente Gabriele Sacchi di Macerata. Al Var ci saranno Gianluca Aureliano di Bologna e Matteo Gualtieri di Asti. Nella giornata di ieri, intanto, il presidente Corrado, accompagnato da mister Inzaghi e dal direttore sportivo Vaira, hanno presenziato alla Strenna di Natale rivolta al settore giovanile della società.

Lorenzo Vero