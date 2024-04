Il protagonista. Valoti, bomber in doppia cifra

Il Pisa ha il suo bomber, anche se atipico, da doppia cifra. Mattia Valoti, 30 anni, sabato pomeriggio ha infatti firmato la sua nona e anche la sua decima rete in campionato, suggellata anche da un assist per Arena, il secondo nel corso di questo torneo Cadetto, dopo l’ultimo passaggio fornito a Mlakar nella vittoria (1-0) contro l’Ascoli in casa. Si tratta della seconda doppietta in campionato per il giocatore in prestito con diritto di riscatto dal Monza, con i nerazzurri che, ormai sempre più concretamente, potrebbero esercitare anche la clausola di 500 mila euro, tanto vale il cartellino del calciatore, su cui si tireranno le somme a fine stagione. Da solo Valoti vale poco meno di un quarto dell’intero parco reti dei nerazzurri, con 10 reti segnate su 44. Numeri impressionanti per il giocatore nativo di Vicenza, ormai a un passo dalla sua migliore stagione di sempre, quella delle 11 reti in 29 partite con la maglia della Spal, targata 2020-21. Per lui, grazie alla rete segnata contro la Feralpisalò, si tratta della terza stagione consecutiva in Serie B in cui il trequartista è andato in doppia cifra. Una carriera prestigiosa e da protagonista quella di Valoti che, prima dei nerazzurri, lo aveva crescere nel settore giovanile del Milan, debuttare tra i professionisti in Serie C con l’Albinoleffe e quindi dividersi tra Serie A e Serie B con le maglie di Verona, Pescara, Livorno, Spal e Monza. Due le promozioni in Serie A per Valoti. Quella con il Verona nel 2017 e quella con il Monza (in finale contro i nerazzurri) nei playoff 2021-22.

Ora il numero 27 può diventare il giocatore chiave per il finale di stagione, cercando di infrangere tanto record personali, quanto cercare di accompagnare i propri compagni di squadra verso il sogno dei playoff, anche se da una posizione di outsider.

Rianalizzando la stagione del ‘bomber’, si tratta del primo calciatore del Pisa ad entrare in doppia cifra. Dietro di lui il vuoto perché, per trovare il secondo migliore marcatore della squadra, bisogna andare ben sei reti più indietro, con le quattro segnate da Nicholas Bonfanti. Poi, un gruppetto di quattro giocatori, a quota tre reti segnate, con Canestrelli, Barbieri, Mlakar e Matteo Tramoni, quest’ultimo tutt’oggi ancora il miglior giocatore come rapporto tra numero di reti per partite giocate. Mic. Buf.