Il riposo dei guerrieri 19 giorni dopo. Famiglia, vacanza o visita all’ex squadra

di Michele Bufalino

Il riposo dei guerrieri. Dopo diciannove giorni di allenamenti ininterrotti la capolista si è presa tre giornate piene di riposo e oggi i nerazzurri torneranno a lavoro dal campo di San Piero a Grado. Era infatti dal 17 settembre scorso che la squadra di Inzaghi non si fermava con ben cinque partite disputate nello spazio di 20 giorni. Qualcuno ne ha approfittato per staccare la spina. Come Alexander Lind che è volato in Danimarca nel corso del weekend per assister al match tra il Silkeborg, sua ex squadra, e il Copenaghen, terminata 2-2. Nel suo vecchio stadio il giovane attaccante è stato omaggiato dai suoi vecchi tifosi con la società che, invitandolo per il weekend, gli ha concesso una passerella in mezzo al campo. Il video infatti è stato condiviso proprio dal Silkeborg, con una nota a margine: "Nella partita casalinga di domenica contro il Copenaghen abbiamo reso omaggio al nostro ex bomber e numero 9 Alexander Lind - scrive la società danese -. Ancora una volta un grazie va tributato a lui per aver vestito con onore 8 anni la maglia del Silkeborg. Buona fortuna per la tua avventura in Italia".

Nel video condiviso si vede l’attaccante battersi il cuore e andare a raccogliere l’applauso dei suoi vecchi tifosi, ricevendo anche qualche regalo dalla sua ex società.

Lind non è l’unico ad aver passato il weekend lontano da Pisa. Relax infatti anche per Beruatto che ha trascorso il weekend a Napoli con la fidanzata, l’attrice Emma Valenti, mangiando pizza e passeggiando per le vie della città partenopea tra i murales dedicati a Maradona. In famiglia anche il capitano Antonio Caracciolo che ha condiviso una foto con la moglie Maria Elena, ma è rimasto in zona e ieri sera è stato ospite del Nerazzurro su 50 Canale. Matteo Tramoni invece è andato a seguire l’ex compagno di squadra Sibilli a Cremona per Cremonese-Bari, altro importante scontro di Serie B terminato 1-1 nel pomeriggio di domenica.

Samuele Angori invece lunedì ha compiuto 21 anni con una festa tutta in famiglia, immortalata da numerose foto sui propri profili social, mentre per Olimpiu Morutan prosegue la riabilitazione a Bologna. Infine Canestrelli è stato nominato nella top 11 di giornata nel campionato di Serie B. Nel frattempo chi è stato convocato in nazionale si è recato già in ritiro, a parte Mlakar che sarà presto di rientro a causa dell’infortunio che gli impedirà di scendere in campo con la divisa della Slovenia, come già ampiamente annunciato da Inzaghi. Oggi però la breve ‘vacanza’ è finita. Oltre all’allenamento di oggi i nerazzurri effettueranno una doppia seduta domani e quindi una singola seduta di allenamento quotidiana fino a sabato compreso, per poi prendersi un altro giorno di riposo domenica, a meno che non vengano annunciate amichevoli, per poi iniziare subito a preparare il prossimo impegno in trasferta contro il Sud Tirol del 19 ottobre alle 15 a Bolzano.