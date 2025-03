Il riscatto della Fgl-Zuma. Avvio in salita, poi vittoria

Tenaglia Abruzzo Volley 1

Ghl-Zuma Castelfranco 3

Abruzzo Volley: Mennecozzi 1, Grazia 9, Galuppi, Martinelli 8, Vighetto 10, Ndoye 9, Foresi, Bisegna, Pisano (L) pos 82% – prf 57%, Petrovic 15, Tega 4, Maricevic 8. Allenatore: Matteo Ingratta. Muri punto 8, aces 2, battute sbagliate 15.

Fgl-Zuma: Zuccarelli 20, Colzi 5, Salinas 10, Tosi, Braida n.e., Vecerina 11, Ferraro 2, Tesi (L), Fucka 8, Fava 4, Lotti n.e., Bisconti (L) pos 66% – prf 40%. Allenatore: Marco Bracci. Muri punto 8, aces 5, battute sbagliate 10.

Note: primo set 25-17 in 24’; secondo set 20-25 in 25’; terzo set 21-25 in 28’; quarto set 22-25 in 33’.

CASTELFRANCO

Fgl-Zuma Castelfranco batte la Tenaglia Abruzzo Volley, riscatta la sconfitta del match di andata, ma soprattutto conquista altri tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Al Palasport di Vasto le toscane si impongono al quarto set dopo un avvio in salita contro la cenerentola del girone, ma tutt’altro che arrendevole. Non è infatti facile per la squadra di coach Marco Bracci avere la meglio contro una formazione che inizia il match con determinazione, agguerrita in difesa ed efficace in attacco, ma molto fallosa in servizio. Dal secondo set però la musica cambia: le toscane rimangono lucide e azione dopo azione, centrano il pareggio. Per poi passare in vantaggio nel terzo e firmare una splendida vittoria esterna nella quarta frazione. Capitan Agata Zuccarelli con i suoi 20 punti è la top scorer del match mentre il premio Mvp va alla compagna centrale Tatjana Fucka. "Siamo molto felici di questa vittoria, non era facile soprattutto dopo il primo set – commenta coach Bracci - dal secondo abbiamo migliorato il servizio e la difesa, le ragazze sono state molto brave a riprendere il ritmo delle ultime partite". La Fgl-Zuma Castelfranco porta via tutta la posta in palio e si consolida al quarto posto con 31 punti davanti a Lecco e Imola, in tandem con 30 punti e Casalmaggiore a quota 28 lunghezze.

S. R.