Il tabellone riepilogativo del calciomercato del Pisa Sporting Club 2024-25

Pisa, 30 agosto 2024 - Suona il gong del calciomercato nerazzurro. L'ultimo giorno vengono ufficializzati anche gli acquisti di Olimpiu Morutan e Oliver Abildgaard, entrambi in prestito con diritto di riscatto a due milioni di euro. Risolto il contratto di Torregrossa, Seck e Ionita. Santoro va all'Arezzo. Di Quinzio troverà destinazione in Serie D nei prossimi giorni, Susso Bamba potrebbe andare in Slovenia dove il mercato chiude il 7 settembre. Infine la società aggrega alla prima squadra anche Bassanini e Leoncini. Di seguito il tabellone delle operazioni di mercato e la nuova rosa della società nerazzurra. IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO ACQUISTI: Primasso (definitivo, Tirreno Sansa), Jevsenak (definitivo, Benfica), Semper (definitivo, Como), Angori (definitivo, Empoli), Leoncini (definitivo, Rimini), Bonfanti (prestito, Atalanta), Lind (definitivo, Silkeborg), Leris (definitivo, Stoke City), Hojholt (definitivo, Aalborg), Bassanini (definitivo, Piacenza), Morutan (prestito con riscatto, Ankaragucu), Abildgaard (prestito con riscatto, Como), RIENTRI DAI PRESTITI: Susso Bamba (fine prestito, Nk Aluminij), Vignato (fine prestito, Salernitana), Rus (fine prestito, Pafos), Santoro (fine prestito, Pro Vercelli), Di Quinzio (fine prestito, Fiorenzuola), CESSIONI: Masucci (svincolato, fine carriera), Veloso (svincolato), Barberis (svincolato), D'Alessandro (fine prestito, Monza), Valoti (fine prestito, Monza), Nagy (definitivo, Spezia), Barbieri (definitivo, Juventus), Lucca (definitivo, Udinese), Sibilli (definitivo, Bari), Jureskin (definitivo, Sheriff Tiraspol), Zuelli (definitivo, Carrarese), Pavanello (prestito, Sestri Levante), Beghetto (prestito, Lecco), Nordstrom (definitivo, Åtvidabergs Fotbollförening), Durmush (prestito, Sestri Levante), Guadagno (prestito, Campobasso), Vukovic (prestito, Vis Pesaro), De Vitis (definitivo, Rimini), Sala (prestito, Pontedera), Lisandru Tramoni (prestito, Bastia), Giani (prestito, Athens Kallithea), Livieri (prestito, Ascoli), Coppola (prestito, Vis Pesaro), Primasso (prestito, Sestri Levante), Leverbe (definitivo, Vicenza), Hermannsson (definitivo, Carrarese), Dubickas (prestito, Feralpisalò), Torregrossa (svincolato), Ionita (svincolato), Seck (svincolato) LA ROSA DEL PISA Calciatori Over (massimo 18 giocatori nati fino al 31 dicembre 2000) 1 Nicolas (1988) 5 Simone Canestrelli (2000) 7 Jan Mlakar (1998) 10 Emmanuel Vignato (2000) 11 Matteo Tramoni (2000) 15 Idrissa Touré (1998) 17 Adrian Rus (1996) 20 Pietro Beruatto (1998) 22 Leonardo Loria (1999) 30 Alessandro Arena (2000) 32 Stefano Moreo (1993) 33 Arturo Calabresi (1996) 37 Mehdi Leris (1998) 47 Adrian Semper (1998) Olimpiu Morutan (1999) Oliver Abildgaard (1996) Calciatori bandiera (massimo 2 giocatori con almeno 4 anni di tesseramento) 4 Antonio Caracciolo (1990) 6 Marius Marin (1998) Calciatori under (numero illimitato di giocatori nati a partire dall’1 gennaio 2001) 3 Samuele Angori (2003) 8 Malthe Hojholt (2001) 9 Nicholas Bonfanti (2002) 19 Tomas Esteves (2002) 24 Miha Trdan (2005) 31 Adrian Raychev (2006) 36 Gabriele Piccinini (2001) 39 Lorenzo Tosi (2008) 45 Alexander Lind (2002) 70 Mattia Leoncini (2004) 74 Zan Jevsenak (2003) 94 Giovanni Bonfanti (2003) Riccardo Bassanini (2006) Michele Bufalino