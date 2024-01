Il tecnico Aquilani. "Volevamo questo risultato»

Una vittoria che porta serenità a tutto l’ambiente con il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani soddisfatto, ma senza voli pindarici: "Rimaniamo però con i piedi per terra perché può sempre succedere di tutto in questa Serie B - dichiara il tecnico -. Abbiamo fatto un passo in avanti, voglio che la squadra parta da questa partita per fare ancora meglio. Dobbiamo ricordarci che non ci siamo solo noi, ci sono avversari che ti permettono di esprimere il proprio gioco, altri con i quali questo non è possibile. Dovevamo adattarci alla partita e oggi ci siamo saputi adattare molto bene".

Una prova di carattere quella dei nerazzurri che non hanno fatto vedere i problemi mentali delle ultime settimane: "Sull’aspetto mentale siamo cresciuti molto - prosegue orgogliosamente il tecnico -. Volevamo il risultato a tutti i costi, c’era voglia e temperamento. I ragazzi hanno espresso bene entrambe le fasi. Quando sono arrivato avevo in mente di voler cambiare le cose. Io sono soddisfatto di questi ragazzi". Aquilani si guarda indietro sapendo che la strada è ancora lunga, ma che forse il Pisa avrebbe potuto avere qualche punto in più: "Siamo in credito con la fortuna - analizza l’allenatore -. A volte abbiamo perso partite in maniera clamorosa, a volte per leggerezza".

A tenere banco anche l’infortunio di Bonfanti, il nuovo acquisto del reparto offensivo: "Il giocatore ha avuto un affaticamento all’adduttore. Non ha sentito niente di clamorosamente forte - dichiara il tecnico con un po’ di preoccupazione -, ma andrà valutato perché gli si è indurito il muscolo". Per quanto riguarda i singoli D’Alessandro è stato il giocatore che più ha convinto l’ex tecnico della Fiorentina Primavera: "D’Alessandro è stato il migliore in campo, ha fatto delle giocate importanti, ma secondo me può fare addirittura meglio - si complimenta Aquilani-. Ha fatto un piccolo passo in avanti e la gara col Lecco può essere un punto di ripartenza anche per lui". Un ringraziamento particolare ai 569 nerazzurri accorsi al Rigamonti-Ceppi: "Ci hanno spinto in lungo e in largo - conclude Aquilani, che guarda già allo Spezia -. Sabato sarà una partita importante. Vogliamo la bolgia all’Arena Garibaldi e noi faremo di tutto per prepararla al meglio. Giocheremo contro un allenatore che conosce bene la realtà di Pisa".

