Il tecnico del Pisa Cristian Agnelli squalificato per un turno

Pisa, 24 aprile 2024 - il Giudice Sportivo Cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimo turno del campionato, dopo la partita che il Pisa ha disputato in trasferta al Bari: Squalifica di 1 giornata per Cristian Agnelli, tecnico dello staff di Alberto Aquilani. Ecco la motivazione: “per avere, al 14° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria“. Nella lista dei diffidati del Pisa Sporting Club risultano attualmente i calciatori nerazzurri Gabriele Piccinini, Miguel Veloso, Arturo Calabresi, Pietro Beruatto e Stefano Moreo

M.B.