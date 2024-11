Il toto squadra contro la Cremonese. Incognita trequartista, Lind favorito

di Lorenzo Vero

Man mano che le giornate avanzano, diventa sempre più complicato indovinare le scelte che Filippo Inzaghi farà per quanto riguarda l’undici iniziale. Soprattutto dopo che l’allenatore ha dimostrato che cambiando addirittura sette uomini (come accaduto contro il Catanzaro), la prestazione non cambia. Certo è che proprio l’allenatore ha posto la sfida contro la Cremonese su un gradino più alto rispetto alle altre per quanto riguarda l’attenzione, così che è lecito pensare che a scendere in campo saranno gli uomini più affidabili in questo momento.

Intanto, c’è una notizia: Matteo Tramoni è recuperato. Lo ha dichiarato lo stesso Filippo Inzaghi in conferenza. Sarà da capire se il numero undici tornerà in campo dal primo minuto, che ormai manca dalla sfida con il Cesena, oppure nella mezz’ora finale (opzione più facile da pensare, considerando sia la lunga assenza che la capacità del giocatore di spaccare la gara in corsa). Per il resto, il modulo sarà il 3-4-2-1.

Grandi dubbi già dai tre difensori davanti a Semper: un posto assicurato lo avrà Canestrelli, vero stakanovista dell’intera rosa, ma anche capitan Caracciolo, nonostante l’età e gli impegni ravvicinati nei quali è sempre sceso in campo, potrebbe essere chiamato agli straordinari considerata l’importanza della partita. Il terzo posto dovrebbe aggiudicarselo Rus, in un momento di grazia, anche se sia Calabresi che, soprattutto, Giovanni Bonfanti, scalpitano di una maglia. Soprattutto il giovane di proprietà dall’Atalanta da quattro partite ormai non scende in campo.

Sugli esterni dovrebbero giocare Touré e Beruatto (quest’ultimo al rientro, dopo che contro il Catanzaro ha giocato Angori l’intera partita), con al centro del campo Hojholt favorito nel ballottaggio a tre con Abildgaard e Piccinini per il posto al fianco di Marin, elemento imprescindibile ed entrato in diffida. Un giallo gli farebbe così saltare la sfida contro la Sampdoria. In attacco potrebbe essere favorito Lind dal primo minuto allo "squalo" Bonfanti, considerato il buon ingresso in campo mercoledì, in un eterno ballottaggio per una maglia da titolare, anche se una panchina per il numero nove potrebbe certificare una predilizione (tattica) da parte dell’allenatore per il danese. Dietro di lui, se non dovesse partire titolare la "variabile impazzita" Tramoni, uno dei due posti sarà sicuramente affidato a Moreo, mentre Vignato, Mlakar (entrambi titolari e autori di una prestazione positiva contro il Catanzaro), si giocheranno l’altro slot con Arena.