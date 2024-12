IL VADEMECUM. Radio e televisioni. Il programma e gli orari

La sfida tra nerazzurri e "galletti" sarà trasmessa in diretta su due piattaforme streaming: accanto al canale Dazn ci saranno anche le voci e le immagini di LaB Channel, il nuovo canale ufficiale aperto dalla Lega B e ospitato su Prime Video, il media del colosso Amazon. La vittoria di Mantova ha tenuto a battesimo il debutto del canale della cadetteria e l’auspicio, ovviamente, è che prosegua la striscia positiva. La radiocronaca integrale sarà disponibile su Radio Bruno (fm 100.2), mentre Punto Radio (fm 91.1-91.6) proporrà i collegamenti in diretta dallo stadio con il diritto di cronaca. La chiusura della serata verrà affidata a "Oltre il 90°", la trasmissione di Aldo Orsini ed Eva Marcello in diretta su Canale 50. Importante sottolineatura: sia la radiocronaca che la diretta post partita possono essere seguite anche con la app "Casa Pisa".